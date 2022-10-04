Українці готують петицію до Президента відносно "касти Недоторканих" в Україні

Зовсім незабаром жителі України будуть складати петицію до Президента України Володимира Зеленського відносно «касти недоторканих» в Україні, які крутили-мутили в Україні в мирний час, а у військовий діють як дикобрази. Про це все більше говорять українці в соцмережах та коментарях до різноманітних матеріалів.

Річ в тім, що є сімї, з яких по три-чотири чоловіки воюють у гарячих точках, тоді, як діти чи родичі нардепів, прокурори, колишні чиновники, чи ті категорії, які до 60-ти років пішли з військової служби вообразили із себе священну недоторканість разом зі своїми посіпачками, які як роялі в кусах за вигоду час від часу роблять провокаційні вкиди в українські медіа, критикують діючу владу, займаються цькуванням і розпалюванням ворожнечі, в той час, коли в Україні воюють добровольці із-за кордону.

Також в тій петиції попросять щоб призвали родини не лише тих, на які були відкриті кримінальні справи по розкраданню державного бюджету, а й тих прокурорів, які вели ці справи, чіпляли на ноги, руки і шию браслети під домашнім арештом, а з часом дозволили чудним образом покинути Україну за принципом: " от Я всьомогу…"

Це все робиться для того, щоб в Україні не повторився сценарій та принцип призову на Афганську війну, в яку втягло українську молодь барижне і пузате радянське керівництво, ще й аморальне, яке по два-три рази одружувалося офіційно, а на стороні мали і спонсорували коханок і для них особисто війна була, як мать родная…