Джонсон і надалі лишається найголовнішим другом України

Російська брехлива пропаганда, яку нині багато хто порівнює із фашистською та радянською за "залізною завісою" все дедалі зазнає краху. Іноземні розвідки допомагають Україні і світу дізнатися правду про рашистське "освобождение" та вирішення "українського питання".

Увага США та Великобританії як і раніше, зосереджена на підтримці президента Зеленського та українського народу у боротьбі за свободу.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розповів президенту США Джо Байдену про підсумки своєї поїздки до Києва минулої суботи. Про це Джонсон написав у себе у Twitter.

"Щойно говорив з президентом США і поінформував його про мою зустріч із президентом Зеленським у Києві цими вихідними", - написав Джонсон.

За його словами, увага двох країн, як і раніше, зосереджена на підтримці президента Зеленського та українського народу у боротьбі за свободу.

"Не можна допустити, щоб варварська витівка Путіна увінчалася успіхом", - резюмував Джонсон.

Нагадаємо, минулої суботи прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон побував у Києві та пообіцяв надати Україні 120 бронемашин і нові протикорабельні ракетні системи.

А сьогодні стало відомо, що днями українські військові прибудуть до Великої Британії, де навчатимуться працювати з британською бронетехнікою.

Все більше і більше політиків та країн виходять на зустріч Україні.