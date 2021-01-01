Джонсон і надалі лишається найголовнішим другом України

Російська брехлива пропаганда, яку нині багато хто порівнює із фашистською та радянською за "залізною завісою" все дедалі зазнає краху. Іноземні розвідки допомагають Україні і світу дізнатися правду про рашистське "освобождение" та вирішення "українського питання".
Увага США та Великобританії як і раніше, зосереджена на підтримці президента Зеленського та українського народу у боротьбі за свободу.
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розповів президенту США Джо Байдену про підсумки своєї поїздки до Києва минулої суботи. Про це Джонсон написав у себе у Twitter.Все більше і більше політиків та країн виходять на зустріч Україні.
"Щойно говорив з президентом США і поінформував його про мою зустріч із президентом Зеленським у Києві цими вихідними", - написав Джонсон.
За його словами, увага двох країн, як і раніше, зосереджена на підтримці президента Зеленського та українського народу у боротьбі за свободу.
"Не можна допустити, щоб варварська витівка Путіна увінчалася успіхом", - резюмував Джонсон.
Нагадаємо, минулої суботи прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон побував у Києві та пообіцяв надати Україні 120 бронемашин і нові протикорабельні ракетні системи.
А сьогодні стало відомо, що днями українські військові прибудуть до Великої Британії, де навчатимуться працювати з британською бронетехнікою.
До слова, багато політиків та пересічних громадян сьогодні розтавили крапки над "і" відносно антибандерівської пропаганди. Тепер все більше зрозумілі слова " і настане час, коли один скаже "Слава Україні!" і мільйони відповідатимуть - "Героям слава!" Або "Життя треба прожити так, щоб після твоєї смерті москалі боялися тебе ще кілька поколінь".