На Рівненщині судитимуть колишню очільницю банку, яка привласнила понад 1,3 млн грн

Рівненською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно ексочільниці Вараського відділення банку, якій інкримінують незаконні дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованій системі, а також підробку платіжних карток та привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем з подальшою легалізацією незаконно отриманих грошових коштів (ч. 1, 3 ст. 362, ч. 1, 2 ст. 200, ч. 2, 3 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України).В ході досудового розслідування встановлено, що жінка незаконно здійснювала перевипуск банківських карт померлих клієнтів установи, та таким чином отримувала доступ до їх рахунків. Пізніше гроші з карток знімав чоловік обвинуваченої, якого вона залучила до протиправної діяльності. Правоохоронцями встановлено 15 епізодів такого привласнення коштів, загальна сума збитків перевищує 1,3 млн грн.Жінка тривалий час була в розшуку, а коли її затримали – суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з можливістю внесення застави у розмірі 259 тис. грн. Зловмисниця цю суму внесла, вийшла з-під варти і знову зникла. За даними слідства вона перетнула кордон за чужими документами і наразі, разом з чоловіком, перебуває в міжнародному розшуку.Заставу, за клопотанням прокуратури, скеровано на підтримку військовослужбовців Збройних Сил України.Досудове розслідування за спеціальною процедурою проводили слідчі СУ ГУНП в Рівненській області за оперативного супроводу Відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області Департаменту кіберполіції НП України.Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.