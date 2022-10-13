Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо дотримання територіальної цілісності України

Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію щодо дотримання територіальної цілісності України, в якій також засуджується спроба РФ анексувати тимчасово окуповані території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України.
Резолюція закликає країни не визнавати претензії Росії на чотири області України, на які претендувала Росія після так званих референдумів, проведених наприкінці минулого місяця, і вимагає, щоб Москва змінила курс із "спроби незаконної анексії", йдеться у пресрелізі, розміщеному на сайті ООН.
У резолюції, яка "захищає принципи" Статуту ООН, зазначається, що Донецька, Херсонська, Луганська та Запорізька області тимчасово окуповані Росією в результаті агресії, порушення територіальної цілісності, суверенітету та політичної незалежності України.
Генеральна Асамблея автоматично винесла резолюцію на обговорення, викликане застосуванням Росією права вето у Раді Безпеки у зв'язку зі спробою її анексії.
Резолюція, ухвалена Асамблеєю, закликає всі держави, ООН та міжнародні організації не визнавати жодних претензій Росії на анексію та вимагає негайного скасування її заяви про анексію. У резолюції вітається і "висловлюється рішуча підтримка" безперервних зусиль Генерального секретаря та держав-членів щодо деескалації нинішньої ситуації у пошуках миру за допомогою діалогу, переговорів та посередництва.
Згідно з трансляцією із зали Генасамблеї, за проголосували 143 зі 193 учасників, утрималися 35 країн (Алжир, Вірменія, Болівія, Бурунді, ЦАР, Китай, Конго, Куба, Еритрея, Есватіні, Ефіопія, Гвінея, Гондурас, Індія, Казахстан, Киргизстан Лаос, Лесото, Малі, Монголія, Мозамбік, Намібія, Пакистан, Південна Африка, Південний Судан, Шрі-Ланка, Судан, Таджикистан, Таїланд, Того, Уганда, Танзанія, Узбекистан, В'єтнам, Зімбабве), проти проголосували п'ять (Білорусь, КНДР, Нікарагуа, Росія та Сирія).
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