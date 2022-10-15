Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.10 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 15.10 were approximately:
особового складу / personnel ? близько/ about 64700 (+400) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
танків / tanks ? 2524 (+3) од,
бойових броньованих машин / APV ? 5179 (+7) од,
артилерійських систем / artillery systems – 1582 (+16) од,
РСЗВ / MLRS – 365 (+3) од,
засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ? 186 (+0) од,
літаків / aircraft – 268 (+0) од,
гелікоптерів / helicopters – 242 (+2) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1210 (+11),
крилаті ракети / cruise missiles ? 316 (+0),
кораблі /катери / warships / boats ? 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 3951 (+7) од,
спеціальна техніка / special equipment ? 142 (+0).
Дані уточнюються / Data are being updated
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!
Генеральний штаб ЗСУ.