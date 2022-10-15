Вчені назвали продукти, які скорочують життя

Стало відомо, від яких продуктів варто відмовитися, щоб життя тривало довше.Вчені з університету Мічігану провели цікаве дослідження, в ході якого з’ясували, які продукти харчування збільшують тривалість життя, а які його скорочують.Експерти зазначають, що 1 грам ковбаси «забирає» 27 секунд життя, а один грам червоного м’яса – 45 секунд. Одна порція кока-коли, згідно з результатами дослідження, коштуватиме 12,5 хвилини життя. Але найбільше варто боятися хот-догів. Було встановлено, що хот-дог скорочує тривалість життя на 36 хвилин. Крім того, вживання 20 і більше грамів переробленого м’яса на день (одна сосиска) підвищує ризик розвитку раку прямої кишки на 20%.Але є продукти, що сприяють довголіттю. Їх слід частіше додавати до свого раціону, щоб мінімізувати шкоду від вживання фастфуду та іншої «важкої» їжі. Експерти стверджують, що жменя волоських горіхів збільшує тривалість життя на 26 хвилин, а порція лосося – на 16 хвилин. Також у щоденному меню мають бути овочі, фрукти, риба, бобові – вони позитивно впливають на функціонування всього організму.