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Названо одну з найкорисніших ягід

Здоровя 08-май, 2022, 13:099 prov 0
Коли справа стосується здоров’я, лікарі стверджують, що одним із основних факторів є харчування. Відомо, деякі продукти можуть завдавати шкоди організму, тоді як інші здатні захищати від різних захворювань. Одними з найкорисніших вважаються ягоди, але до категорії найкращих дієтологи відносять полуницю.

Для здоров’я серця

Полуниця містить велику кількість корисних для серця антиоксидантів. Згідно з одним дослідженням, вони допомагають знизити ризик серцево-судинних захворювань, пригнічуючи виробництво загального та “поганого” холестерину.
Дослідження Гарвардської медичної школи, у свою чергу, показало, що у жінок молодого та середнього віку, які щотижня з’їдали три або більше порції полуниці чи чорниці, ймовірність серцевого нападу була на 34% нижчою. На думку вчених, високий рівень антоціанів у ягодах розслаблює кровоносні судини, допомагаючи знизити кров’яний тиск, і запобігає серцево-судинним проблемам.

Захист від раку

Відомо, що антиоксиданти здатні запобігати пошкодженню клітин, викликане вільними радикалами, що може призвести до розвитку раку. “Елагова кислота, яка вважається одним з найпотужніших антиоксидантів у полуниці, пригнічує зростання ракових клітин. Крім того, у полуниці багато фісетину – флавоноїду, який має потужні протизапальні та антиканцерогенні властивості”, – розповіли дієтологи Теммі та Лакатос Шамес.

Для здоров’я очей

Полуниця є гарним джерелом вітаміну С, який допомагає захистити очі від вікових захворювань та зберегти здоров’я кровоносних судин та тканин органу зору. За словами Шамес, фітонутрієнти та фолієва кислота у складі ягід також допомагають боротися з катарактою.
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