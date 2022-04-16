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У Житомирській області нейтралізовано ворожу агентурну групу

Новини регіону / Житомирська область 16-апр, 2022, 07:149 prov 0
Цими днями працівники СБУ нейтралізовали ворожу агентурну групу.
До її складу входило 6 осіб. Колаборанти виступали на підтримку повномасштабної агресії РФ проти України та закликали мешканців регіону приєднуватись до рашистів.
Крім того, вони виправдовували ракетно-бомбові удари загарбників по українським містам та вбивства мирних людей. Поширювали дезінформацію щодо ситуації на фронті, у тому числі заперечували злочини окупантів у Маріуполі.
Зловмисники «розганяли» ворожу пропаганду у соцмережах та оприлюднювали під час цілеспрямованих агітаційних бесід з громадянами.
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