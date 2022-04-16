У Житомирській області нейтралізовано ворожу агентурну групу

Цими днями працівники СБУ нейтралізовали ворожу агентурну групу.
До її складу входило 6 осіб. Колаборанти виступали на підтримку повномасштабної агресії РФ проти України та закликали мешканців регіону приєднуватись до рашистів.
Крім того, вони виправдовували ракетно-бомбові удари загарбників по українським містам та вбивства мирних людей. Поширювали дезінформацію щодо ситуації на фронті, у тому числі заперечували злочини окупантів у Маріуполі.
Зловмисники «розганяли» ворожу пропаганду у соцмережах та оприлюднювали під час цілеспрямованих агітаційних бесід з громадянами.