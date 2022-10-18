Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.10 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 18.10 were approximately:особового складу / personnel ? близько/ about 65850 (+530) осіб ліквідовано / persons were liquidated,танків / tanks ? 2548 (+11) од,бойових броньованих машин / APV ? 5219 (+14) од,артилерійських систем / artillery systems – 1622 (+23) од,РСЗВ / MLRS – 372 (+6) од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ? 188 (+1) од,літаків / aircraft – 268 (+0) од,гелікоптерів / helicopters – 242 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1276 (+35),крилаті ракети / cruise missiles ? 318 (+2),кораблі /катери / warships / boats ? 16 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 3985 (+16) од,спеціальна техніка / special equipment ? 144 (+0).Дані уточнюються / Data are being updatedБий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!