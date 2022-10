Хеловін - “… що спільного у світла з темрявою?”

Кельти — група племен індоєвропейського походження,

Хеловін походить від старовинного кельтського свята жнив та дня мертвих. Все почалось з 1 листопада, яке древні кельти обрали для особливого святкування – Савину (День вшанування предків і щось на кшталт нового року). Це був день, коли на землю падав перший сніг, зима приходила на зміну літу, а кельти збирали врожай. Не дивно, що в такий моторошний час, вважалося, мертві повертаються на землю, аби відвідати живих родичів.

«Будьте тверезi, пильнуйте, бо супротивник ваш диявол хо­дить, рикаючи, наче лев, i шукає, кого б пожерти» (1 Пет. 5: 8)

Їх змальовували жорстокими дикунами, які вдаються до людських жертвоприношень і нелюдського насильства.Католики, наприклад, вважають, що це святкування не має коріння в українській культурі.Це старовинне кельтське свято, що святкується в ніч з 31 жовтня на 1 листопада, знаменувало закінчення літа у північних народів дохристиянського (язичницького) періоду. На їхнє переконання, мертві душі в цей день поверталися на землю для реалізації нездійснених планів та мрій, могли для цього приймати різні обличчя, і в цей день, на їхню думку, вся нечиста сила спускалася на землю. Сама природа завмирала, починався холодний період року.У Католицькій Церкві Римського обряду 1 листопада святкується День всіх святих, а на наступний день – спомин всіх померлих вірних, який бере свій початок разом із культом перших мучеників.Східна (православна) Церква також вшановує свято Всіх святих в першу неділю по Зісланні Святого Духа (П’ятидесятниці). Це підкреслює зв’язок святості з дією Святого Духа. Щодо поминання померлих, то у Східній Церкві кожна субота вважається днем молитви за всіх померлих, окрім цього, в церковному календарі відзначені кілька субот впродовж року, коли відбувається вселенське поминання всіх померлих.Можемо впевнено зробити висновок, що Хеловін – це свято зла, яке прославляє демонів, пропагує жорстокість, ідолопоклонство і аморальність.Сучасне українське суспільство інтенсивно переживає період формування власної культурної ідентичності. Адже з розпадом радянського союзу відкрилися нові перспективи культурного спілкування та обміну, котрі були не можливі у тоталітарній державі. Найпершою видимою ознакою цих процесів є потрапляння до суспільного життя українців західних традицій, які швидко приживаються в побутовому, соціальному та інших культурних сферах життя.Не помітно, але впевнено ми переймаємо західноєвропейський та американський спосіб життя, тобто стаємо вестернізованим суспільством. І ми самі цього прагнемо, бо бачимо високий рівень комфорту, вироблену роками логіку життя, поведінки та світогляду. Але й на цьому шляху потрібно бути обережними, щоб переймаючи інший досвід не потонути в морі невідомого. Все нове цікаве, проте потрібно усвідомити: чи дійсно все буде корисним? А можливо дещо є і небезпечним?Уперше українське суспільство почуло про “Хеловін” із американських фільмів у 90-х роках. Слово «Хеловін» чи «Геловін» походить із кельтської мови. Кельти заселили Європу вже у І тисячолітті до Р.Х., в ІІІ ст. до Р.Х. їх почали витісняти з центральної Європи римляни, котрі фактично заволоділи всіма їх територіями та витіснили кельтів до островів Великої Британії, куди їм у ІІІ-IV ст. принесли християнство місіонери. Кельтські народності, хоч і стали християнами, але як і більшість європейців християнська віра прижилася із залишками язичницьких традицій.З історії відомо те, що кельти в цей день відзначали завершення збирання урожаю. За іншими відомостями це був також загальний день вшанування померлих, яким у кожному домі залишали нові плоди урожаю, щоб вони не забирали до свого царства ще живих. Так би мовити існував умовний своєрідний відкуп від смерті.Наприклад у Шотландії та Ірландії, Хеловін святкують як день завершення літнього тепла та прихід похолодання, з яким земля ніби перестає діяти, тобто помирає. У цій національній культурі збереглися давні кельтські традиції, бо місяці листопад називається «мі на сауна», тобто «кінець літа». Але строгість християнських традицій у цих народів призвела до того, що ще у часи середньовіччя ірландське духовенством, щоб зупинити язичницьку обрядовість постановили молитися за померлих перед католицьким святом «Днем всіх святих».Випадки припинити святкування Хеловіну були і в США у ХІХ ст., християнські пастирі не схвалювали його проведення. Через еміграцію шотландців та ірландців до Америки, вона залишилося у побутовому житті народу, проте різко засуджуються тутешніми християнськими конфесіями. Особливо жорстко виступає в США Римо-католицька церква проти проведення Хеловіну в будь-які формі. Тому на державному рівні це свято не святкується, але шляхом трансформації набуло популярності як така весела народна подія з переодяганням дітей та жартами на тему жахів.З поширенням американської культури після Другої світової війни Хеловін увійшов до народного життя багатьох країн. В Європі та Азії його святкують в основному увечері «як день жахів», що за останні роки набуло комерційного значення, бо відбуваються атракціони з страшилками, великомасштабні піротехнічні дійства та багаття, паради та вечірки тощо. Надзвичайної популярності за останній час набули дискотеки у стилі Хеловін, куди можна потрапити в одязі вампіра, чорта та всяких потворних істот.У США та Великій Британії на Хеловін роблять різні пустощі та розіграші, підлітки намазують автомобілі милом, закидають будинки яйцями і гнилою городиною. Діти можуть обмотувати дерева туалетним папером або дзвонити в двері, а тоді тікати. Нерідко такі жарти межують з вандалізмом, тому часто крамниці не продають дітям яйця в період святкування Геловіну.Таким чином, проведення Хеловіну з кожним роком видозмінюється, набуваючи все більших масштабів від розмов про жахливих істот до корпоративів та сімейних вечірок, навіть не знаючи його походження чи значення.Люди і більшості не розуміють, що під веселою формою Хеловіну приховують трагічні речі, котрі для життя людини та її близьких може мати непоправні наслідки. Хеловін, незважаючи на свою привабливість, є протилежністю християнського віровчення, адже під його виглядом приховується прославлення темних сил – лукавого-диявола та його служителів.Про цей феномен дуже пописано у творах отців та вчителів Церкви, що будь-яке звеличання лукавих сил, їх опис у літературі, малювання картинах, імітація у акторському мистецтві, зображення в статуях, реліквіях, іграшках, різних символах чи інших матеріалах, що стало дуже частим зараз, може мати катастрофічні наслідки для життя людей.Навіть в США, звідки пішла сучасна практика святкування Хеловіну це свято називають «днем сатанистів», вказуючи на його негативне значення. Проведення Хеловіну в будь-якому значенні є служіння сатані, що заперечує християнську віру та може серйозно шкодити життю людей. Тобто, це найперше оскверніння, відчудження від Бога.На жаль, навіть деякі християни вважають, що в цьому святкуванні немає нічого страшного. Але Слово Боже, Біблія, знімає маски і викриває зло в будь-якому його прояві.У народі це свято називалося Allhallowmas, (the mass of all Hallows – Всіх святих) а ніч напередодні отримала назву All Hallows Eve (Вечір всіх святих). Згодом ніч напередодні Всіх Святих стали називати Хеловін.Під час цього свята майже все населення США бере участь в обрядах імітації мертвих, одягаючись як мерці і просячи милостиню. Навіть народилася така гра “Trick or treat!” – “Частуй або пошкодуєш”.Вона полягає в тому, щоб “відкупитися” солодощами від дітей, які наполегливо стукають у двері. По суті, це ритуал приношення темним силам. Але багато школярів про це не знають. Свого часу ця “забава” була важливою частиною язичницького культу.Однак перед цим було «Моління за душі» (Souling), середньовічний попередник сучасної гри «Гаманець або життя», в ході якого бідняки ходили від дверей до дверей в День Всіх Святих (1 листопада) пропонуючи молитви за померлих в обмін на паски.З середини XX століття Хеловін стає ще й вигідним комерційним святом. Костюми, свічки, прикраси, вітальні листівки і гарбузи користуються величезною популярністю.