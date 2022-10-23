Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.10 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 23.10 were approximately:особового складу / personnel ? близько/ about 67470 (+400) осіб ліквідовано / persons were liquidated,танків / tanks ? 2584 (+5) од,бойових броньованих машин / APV ? 5284 (+18) од,артилерійських систем / artillery systems – 1667 (+14) од,РСЗВ / MLRS – 374 (+1) од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ? 189 (+0) од,літаків / aircraft – 270 (+0) од,гелікоптерів / helicopters – 245 (+2) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1361 (+20),крилаті ракети / cruise missiles ? 350 (+21),кораблі /катери / warships / boats ? 16 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 4039 (+18) од,спеціальна техніка / special equipment ? 148 (+0).Дані уточнюються / Data are being updatedБий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!