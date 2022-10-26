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Поліція Закарпаття затримала зловмисників, які в сусідній Львівській області викрали з автівки понад пів мільйона гривень

Новини регіону / Закарпатська область 26-окт, 2022, 15:009 prov 0
Співробітники поліції Закарпаття затримали двох фігурантів, причетних до крадіжки грошових коштів у особливо великих розмірах, скоєної на території Львівської області. На місце події було викликано колег із поліції сусіднього регіону.
Сьогодні, 25 жовтня, співробітники поліції Закарпаття отримали орієнтування від колег з ГУНП в Львівській області на групу осіб, причетних до крадіжки грошових коштів у особливо великих розмірах.
Оперативники карного розшуку Головного управління поліції Закарпаття встановили, що дані особи мають намір потрапити на територію нашого регіону.
В результаті, в ході реалізації оперативної інформації, двох фігурантів було затримано на в’їзді до Закарпаття. У зловмисників поліцейські виявили викрадені понад пів мільйона гривень. 
Про затримання було повідомлено співробітників поліції Львівської області, які надалі проводитимуть всі необхідні процесуальні дії в рамках кримінального провадження.
Відділ комунікації поліції Закарпатської області.
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