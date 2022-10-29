Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.10 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 29.10 were approximately:особового складу / personnel ? близько/ about 70250 (+550) осіб ліквідовано / persons were liquidated,танків / tanks ? 2659 (+19) од,бойових броньованих машин / APV ? 5401(+23) од,артилерійських систем / artillery systems – 1708 (+9) од,РСЗВ / MLRS – 380 (+1) од,засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ? 195 (+3) од,літаків / aircraft – 273 (+1) од,гелікоптерів / helicopters – 252 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1406 (+5),крилаті ракети / cruise missiles ? 351 (+0),кораблі /катери / warships / boats ? 16 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 4107 (+19) од,спеціальна техніка / special equipment ? 152 (+1).Дані уточнюються / Data are being updatedБий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!