Продавала кросівки, а втратила 39 тисяч гривень: від шахрайських дій потерпіла рівнянка

Він сказав жінці, що вже оплатив покупку, але потрібно нібито підтвердження транзакції та скинув посилання. Рівнянка перейшла на нього, а потім ввела номер своєї банківської картки.Потому всі дії заблокувались, а 32-річна жінка залишила сторінку. Наступного дня вирішила поповнити рахунок, із якого зникли 39 тисяч гривень кредитних коштів.За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.Правоохоронці звертаються до громадян: не переходити за невідомими посиланням — користуйтеся виключно офіційними мобільними додатками та інтернет-банкінгами і за власної потреби.