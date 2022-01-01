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Продавала кросівки, а втратила 39 тисяч гривень: від шахрайських дій потерпіла рівнянка

Рівненська область / Новини регіону 03-ноя, 2022, 17:209 prov 0
34-річна жителька обласного центру на одному із сайтів оголошень опублікувала повідомлення про продаж кросівок. Вже наступного дня з’явився «покупець».
Він сказав жінці, що вже оплатив покупку, але потрібно нібито підтвердження транзакції та скинув посилання. Рівнянка перейшла на нього, а потім ввела номер своєї банківської картки.
Потому всі дії заблокувались, а 32-річна жінка залишила сторінку. Наступного дня вирішила поповнити рахунок, із якого зникли 39 тисяч гривень кредитних коштів.
За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.
Правоохоронці звертаються до громадян: не переходити за невідомими посиланням — користуйтеся виключно офіційними мобільними додатками та інтернет-банкінгами і за власної потреби.
Відділ комунікації поліції Рівненської області.
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