Україна повернула додому 107 полонених захисників

Частина з визволених українських захисників перебуває у критичному стані.
Сьогодні, 3 жовтня, українській стороні вдалось повернути 107 військовополонених наших захисників. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
Серед звільнених — 107 воїнів — 6 офіцерів, 101 рядового та сержанта. 74 бійця захищали «Азовсталь».
«Нам вдалося звільнити тяжкопоранених та лежачих з Маріуполя, із «Азовсталі», хлопців з осколковими пораненнями рук та ніг, вогнепальними пораненнями різних частин тіла. Є люди з ампутованими кінцівками та опіками, які не відчувають частину обличчя, з інфікованими ранами. Також є поранений боєць внаслідок вибуху в Оленівській колонії», «, — написав він у своєму телеграм-каналі.
Більшість звільнених — 83 особи — отримали серйозні поранення під час бойових дій. Частина з визволених українських захисників перебуває у критичному стані.
За словами Лубінця, після звільнення на оборонців чекає кваліфікована медична допомога, реабілітація, психологічна та соціальна підтримка.
Нагадаємо, 26 жовтня, українській стороні вдалось домовитись про повернення десятьох захисників Збройних сил України. Відтак, один офіцер та дев’ять рядових і сержантів у безпеці на рідній землі.
Тоді ж російська сторона передала тіло американського добровольця, ветерана армії США Джошуа Алана Джонса, який воював у лавах ЗСУ.
Даша ГРИШИНА, «Вечірній Київ»