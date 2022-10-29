Україна звільнила з полону ще 52 людей, зокрема захисників та лікаря з «Азовсталі»

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
Так, з полону звільнили офіцерів, медиків, сержантів та солдатів. Серед них — 12 бійців Нацгвардії, зокрема два азовці, 18 представників Військово-морських сил, 8 — Держприкордонслужби, 9 — Тероборони, 3 — ЗСУ. Ще двоє — цивільні. У переліку звільнених із полону є такі люди:
- начальник хірургічного відділення військового шпиталю Маріуполя, який був на «Азовсталі»;
- молодий військовий хірург 65-го військового мобільного шпиталю;
- морський піхотинець, дружина якого нещодавно вийшла з полону;
- доброволець з Маріуполя із символічним прізвищем Москва;
- моряк з острова Зміїний;
- декілька військових, яких взяли в полон у Чорнобильській зоні.
Наймолодшому звільненому нещодавно виповнилося 19 років, найстаршому — 56 років. Частина із них мають бойові поранення або хронічні хвороби. У штабі запевняють, що вже триває робота над наступними обмінами.
27 жовтня СБУ повідомляла, що з початку повномасштабного вторгнення росії Україні вже вдалося звільнити з полону 978 військовослужбовців. Також на підконтрольну Україні територію повернули 579 тіл загиблих військових.
А наприкінці вересня очільниця Мінреінтеграції Ірина Верещук розповідала, що росія досі утримує в полоні 2,5 тисячі українців, серед них багато цивільних.
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