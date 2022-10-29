Рівне:

Створення та просування сайтів

Україна звільнила з полону ще 52 людей, зокрема захисників та лікаря з «Азовсталі»

Головна / Війна з московитами 29-окт, 2022, 16:019 prov 0
Україна в межах ще одного великого обміну повернула з полону 52 людей. Серед них є військові та лікар, які були на заблокованій «Азовсталі» в Маріуполі.
Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
Так, з полону звільнили офіцерів, медиків, сержантів та солдатів. Серед них — 12 бійців Нацгвардії, зокрема два азовці, 18 представників Військово-морських сил, 8 — Держприкордонслужби, 9 — Тероборони, 3 — ЗСУ. Ще двоє — цивільні.  У переліку звільнених із полону є такі люди:
  • начальник хірургічного відділення військового шпиталю Маріуполя, який був на «Азовсталі»;
  • молодий військовий хірург 65-го військового мобільного шпиталю; 
  • морський піхотинець, дружина якого нещодавно вийшла з полону;
  • доброволець з Маріуполя із символічним прізвищем Москва;
  • моряк з острова Зміїний;
  • декілька військових, яких взяли в полон у Чорнобильській зоні. 
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що у цьому переліку також є ті, хто потрапили в полон на Харківщині, Донеччині, та в Бучі на Київщині. 
Наймолодшому звільненому нещодавно виповнилося 19 років, найстаршому — 56 років. Частина із них мають бойові поранення або хронічні хвороби. У штабі запевняють, що вже триває робота над наступними обмінами. 
27 жовтня СБУ повідомляла, що з початку повномасштабного вторгнення росії Україні вже вдалося звільнити з полону 978 військовослужбовців. Також на підконтрольну Україні територію повернули 579 тіл загиблих військових.
А наприкінці вересня очільниця Мінреінтеграції Ірина Верещук розповідала, що росія досі утримує в полоні 2,5 тисячі українців, серед них багато цивільних. 
Джерело.
Схожі новини
З полону звільнили 215 захисників України: 200 з них на Медведчука. Список
Головна / Війна з московитами

З полону звільнили 215 захисників України: 200 з них на Медведчука. Список

Із російського полону вдалося повернути майже 600 українців
Війна з московитами

Із російського полону вдалося повернути майже 600 українців

З полону терористів у зоні АТО звільнили військовослужбовця з Рівного
Головна / Рівненська область

З полону терористів у зоні АТО звільнили військовослужбовця з Рівного

Україна розпочала спецоперацію з евакуації поранених з "Азовсталі" за допомогою Туреччини: Верещук розкрила деталі
Війна з московитами / Україна і світ

Україна розпочала спецоперацію з евакуації поранених з "Азовсталі" за допомогою Туреччини: Верещук розкрила деталі

Відбувся найбільший обмін полоненими з 24 лютого
Війна з московитами

Відбувся найбільший обмін полоненими з 24 лютого

Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Вгору