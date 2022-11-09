До довічного ув’язнення засуджено 29-річного житомирянина за жорстоке вбивство матері та доньки

За публічного обвинувачення прокурорів Житомирської обласної прокуратури жителя Житомира визнано винним в умисному вбивстві двох осіб, одне з яких вчинене з особливою жорстокістю (п. п. 1,4 ч. 2 ст. 115 КК України). Вироком суду йому призначене покарання у виді довічного позбавлення волі.Прокурори у суді довели, що жорстокі вбивства у Житомирі у лютому 2019 року скоїв місцевий житель, 1993 року народження.До скоєння злочину парубок тривалий час мав стосунки з 22-річною дівчиною, до того ж, неодноразово стосовно неї проявляв фізичне та моральне насильство. Після припинення стосунків дівчина збиралася виїхати з міста. Проте він продовжив ревнувати вже до іншого хлопця та задумав позбавити її життя (свої претензії, наміри, а також дії вже після злочину, зокрема, як легко втік від поліції тощо виклав у листах).Трагічні події сталися у лютому 2019 року, на подвір’ї приватного помешкання потерпілих, близько 08.00 год ранку. Спочатку зловмисник зустрів матір дівчини, якій зараннє приготовленим цвяходером заподіяв смертельних побоїв. Коли ж на крик матері про допомогу вибігла донька, вбивця кинувся з цвяходером на неї, поранив, а потім заніс у будинок, де вже ножем завдав десяток смертельних ударів, перерізавши горло. Після цього, намагаючись приховати сліди злочину, двері будинку замкнув, а тіло жінки у дворі прикрив уламками будівельних матеріалів.За викликом сусідів, які чули крики, приїхали правоохоронці. Побачивши їх, засуджений втік та декілька днів переховувався, був оголошений у розшук. Невдовзі його затримали та помістили під варту.Свою вину не визнав, намагався нав’язати суду версію про те, що на місці злочину нібито бачив якогось чоловіка.Однак на підставі наданих прокурорами беззаперечних доказів (у тому числі вилученого у нього одягу зі слідами крові вбитих) і висновків судових трасологічної, імонологічних та молекулярно-генетичних експертиз суд призначив найсуворіше, передбачене кримінальною статтею покарання за скоєння жорстокого подвійного вбивства.