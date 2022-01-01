УКРАЇНА БУДУЄ СТІНУ НА КОРДОНІ З БІЛОРУССЮ

Фортифікаційні споруди зводять також у регіонах, що межують з росією.
Україна почала зводити стіну на Волині на кордоні з білоруссю. Так, облаштували вже три кілометри кордону.
Джерело: заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram
«Рів, насип, залізобетонний паркан з колючим дротом – це інженерні загородження, які будують на Волині. Так облаштували близько 3 км кордону, роботи тривають. Це ще не все, але подробиць розкривати не будемо. Також роботи ведуться і в Рівненській, і в Житомирській областях», – написав він.
Тимошенко зазначив, що зводять фортифікаційні споруди та облаштовують кордон і в регіонах, які межують з територією росії.
«Наші прикордонники 24/7 відстежують ситуацію, мають все необхідне обладнання для того, щоб побачити ворога далеко в тилу», – додає Тимошенко.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Польща завершила будівництво захисного бар'єра на кордоні з білоруссю. Його почали зводити задля стримування нелегальної міграції. У серпні завершила будівництво паркану на кордоні з білоруссю і Литва. Так, на ділянках протяжністю 552 кілометри встановили фізичний бар’єр – огорожу та колючий дріт, що ріже. Це зробили теж через міграційну кризу. Про зведення стіни оголосила раніше і Латвія.
Крім того, на тлі напруження ситуації з росією парламент Фінляндії вирішив побудувати на кордоні з цією країною міцніший паркан.
Софія Шавранська.
tvoemisto.tv.