Рівне:

Створення та просування сайтів

СБУ проводить обшуки у Києво-Печерській лаврі

Головна 22-ноя, 2022, 09:279 prov 1

Територія Лаври очеплена співробітниками спецслужб

Служба безпеки України проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві. Про це повідомляє пресцентр СБУ.
«Ці заходи відбуваються спільно з Національною поліцією та Національною гвардією в межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні. Зокрема, враховуючи збройну агресію РФ, зростає ризик вчинення терористичних актів, диверсій, захоплення заручників, особливо в місцях великого скупчення громадян», – йдеться у повідомленні.
Тож вказані заходи проводяться для:
  • недопущення використання Лаври як осередку «русского міра»;
  • перевірки даних про використання приміщень УПЦ для переховування диверсійно-розвідувальних груп, іноземних громадян, зберігання зброї тощо;
  •  убезпечення населення від провокацій і терористичних актів. За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці:
  •  проводять огляд території та приміщень Лаври для виявлення заборонених до обігу предметів;
  •  здійснюють перевірку осіб на території Лаври щодо їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України. Усі дії відбуваються в межах чинного законодавства. Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України.
  • Джерело.
Схожі новини
Священика Києво-Печерської лаври оштрафували на 1,4 млн грн за спробу таємного провозу грошей в Росію
Головна / Суспільство

Священика Києво-Печерської лаври оштрафували на 1,4 млн грн за спробу таємного провозу грошей в Росію

Державний кордон України атакували з Росії та Білорусі — Держприкордонслужба Борис Ткачук
Головна / Актуально

Державний кордон України атакували з Росії та Білорусі — Держприкордонслужба Борис Ткачук

Змінено порядок ввезення громадянами транспортних засобів з іноземною реєстрацією
Головна / Рівненська область

Змінено порядок ввезення громадянами транспортних засобів з іноземною реєстрацією

У Рівненській області СБУ викрила ще одного агента російських спецслужб
Рівненська область / Війна з московитами / Новини регіону

У Рівненській області СБУ викрила ще одного агента російських спецслужб

На Рівненщині СБУ виявила схованку з військовими засобами ураження
Головна / Рівненська область

На Рівненщині СБУ виявила схованку з військовими засобами ураження

Погода
Рівне

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua
Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Вгору