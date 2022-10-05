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Відбулася річна звітна конференція служителів УЦХВЄ Рівненщини.

Головна / Рівненська область / Новини регіону / археологія - релігія 20-дек, 2022, 11:239 swet 1
На днях в Рівному на базі церкви «Святої Трійці» відбулася річна звітна конференція служителів УЦХВЄ Рівненщини. Підбили підсумки діяльності Об’єднання за поточний рік, а також рукопоклали в сан єпископа старшого пресвітера Олександра Котка.

Цей рік був особливим для церков України, адже доводилося здійснювати служіння в умовах війни. Понад двісті пасторів з’їхалися з найвіддаленіших куточків Рівненщини, щоб побути у братерській спільності, заслухати звіт і прийняти рішення щодо функціонування Об’єднання на наступний рік.
Старший пресвітер УЦХВЄ у Рівненській області Олександр Коток привітав усіх присутніх конференції, оголосив робочу програму.
 
З вітальними словами звернулися гості конференції – брати з Волині та США, Старший єпископ УЦХВЄ Михайло Паночко, перекладач Біблії Валерій Громов, єпископ Волинського об’єднання УЦХВЄ Михайло Іванович Близнюк 
 Попри певні обмеження в країні, за рік відбулося аж 32 конференції.
 Частково було згадано і про колосальну працю в гуманітарній сфері. Адже церквами Рівненщини щоденно надається допомога постраждалим від війни, здійснюються благодійні поїздки у східні та центральні області країни. Бог дбає про ресурси, створюючи додаткові джерела поповнення бюджету.
 У завершальній частині конференції відбулося рукопокладення в сан єпископа Олександра Котка. Служіння звершували старший єпископ УЦХВЄ Михайло Паночко та єпископ Михайло Близнюк.
 Пріорітетом на наступний рік є служіння Богу та людям в умовах війни.
 
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