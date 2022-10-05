Відбулася річна звітна конференція служителів УЦХВЄ Рівненщини.

ерекладач Біблії Валерій Громов, єпископ Волинського об’єднання УЦХВЄ Михайло Іванович Близнюк

Попри певні обмеження в країні, за рік відбулося аж 32 конференції.

Частково було згадано і про колосальну працю в гуманітарній сфері. Адже церквами Рівненщини щоденно надається допомога постраждалим від війни, здійснюються благодійні поїздки у східні та центральні області країни. Бог дбає про ресурси, створюючи додаткові джерела поповнення бюджету.

У завершальній частині конференції відбулося рукопокладення в сан єпископа Олександра Котка. Служіння звершували старший єпископ УЦХВЄ Михайло Паночко та єпископ Михайло Близнюк.

Пріорітетом на наступний рік є служіння Богу та людям в умовах війни.

