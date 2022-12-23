Пришвидшити перемогу: чому Україна не має просити зброю та ресурси

Нам дуже важливо зробити висновки із Будапештського меморандуму

Українська перемога як поразка Росії і деімперіалізація РФ.

Пінг-понг зі зброєю...А це життя наших найдорожчих захисників, захисниць!

Тільки перемога України і пришвидшена перемога в інтересах Заходу

– Я сподіваюся, що президент України, який представляє народ і найсміливішу армію у світі – ЗСУ, зміг донести США, наскільки важливо пришвидшити перемогу і виробити спільне бачення, що таке українська перемога.Тому що за ці 10 місяців геноциду, а насправді 9 років збройної агресії проти України, ми багато чули про політико-дипломатичний шлях, мирне врегулювання. Але на 31-у році нашої відновленої державності нам дуже важливо зробити висновки із Будапештського меморандуму, «Мінську-1», «Мінську-2» і так далі.Мені хотілося б, щоб взагалі успіх демократії у світі полягав в тому, щоб геноциду можна було запобігти. А не чекати вісім років після вторгнення в Крим і окупації частини Донбасу, і мати тисячі загиблих, мільйони травмованих...Ми мали б отримати зброю значно раніше, я говорю про звичайні Hummer , про німецькі Marder, які рятували б життя.І тому я дуже сподіваюся, що цей візит після Бахмута у США, які є стратегічним партнером і ключовою державою в «Рамштайні», і зокрема визнання російської агресії геноцидом, визнання Росії державою спонсором тероризму і реальні механізми конфіскації заморожених грошей «Центробанку», дадуть свої результати.. Тому що українці не повинні набирати кредити, залазити в борги.І солідарність світу в тому, щоб на 10-у місяці геноциду, на дев’ятому році війни, можна було не говорити про нові загрози нападу, наступу, зокрема і на столицю України – Київ, і також на Рівненську АЕС...Я сподіваюся, що ми нарешті матимемо спільне бачення, що таке українська перемога як поразка Росії і деімперіалізація РФ.Що таке відбудова України, коли ми зможемо залучити інвестиції у ВПК, транспортних технологій, інновацій...Адже це буде шанс для того, щоб після іміджевих втрат західної демократії в Афганістані, Україна стала історією успіху. І зокрема у справі запобігання зокрема нового наступу авторитаризму чи то на Тайвань, чи в Індо-Тихоокеанському регіоні.Щоб з перемогою України авторитарний мафіозний клуб, який об’єднався проти нас, а фактично проти Заходу –а це Росія, Китай, Білорусь, Північна Корея, Іран – зрозумів, що вони не матимуть можливості глобального домінування.І от коли вони програють всі разом Україні, то не буде гуманітарної катастрофи.Я останніх 10 місяців разом зПоруч зі мною зараз сидить Олена Галушка, ми багато зусиль доклали для того, щоб Україна отримала сучасну, натівських зразків зброю.І мені незрозуміло, чому танки Leopard – німці говорять, що Білий дім має затвердити, представники США говорять, що це рішення виключно Шольца.– Олена Галушка Шольцу передавала футболку танки Leopard. І коли ми бачимо цей пінг-понг...А цей пінг-понг був ще у березні, коли ми хотіли отримати Су і МіГи з Польщі, коли не хотіли безпілотну зону впровадити. І зараз ми бачимо той самий пінг-понг не тільки по танках Leopard, ми бачимо навіть по Marder , по CV-90 від Швеції і так далі.А це життя наших найдорожчих захисників, захисниць! Це наші друзі. Як Адріана Сусак, яка була поранена важко тільки через те, що не було достатньої кількості на дев’ятому місяці геноциду тієї зброї, яку давно мали би поставити.Тому українці 95% мають бачення, що таке українська перемога. І зараз дуже важливо, щоб цей візит президента України спрацював на те, щоб у нас теж було бачення перемоги спільне і з нашими партнерами. А не було би такого, що ми даємо вам зброю, щоб підсилити вашу переговорну позицію.Спочатку поразка Росії, а тоді спільно з Заходом ми думаємо про демілітаризацію, денуклеаризацію Росії, про виведення російських військ з Молдови, з Придністров’я, з Білорусі, з Грузії, про те, щоб санкції проти Росії реальні санкції, не те, що ми бачили після визнання Європарламентом Росії як держави – спонсора тероризму, а дев’ятий пакет санкцій просто нас розчарував!І те ж саме ми хочемо говорити до США. Не потрібно кожен раз після масивних атак на всі міста України шукати нові списки, кого ще включити б в санкції. Тому що санкції, нам говорили, будуть жорсткими ще до вторгнення повномасштабного. І це мав би бути меседж.Тому я дуже сподіваємося, що Україна за 31 рік після розпаду СРСР вже нарешті удостоїлася бути Заходом розглянута як рівноправний партнер, майбутній член НАТО, ЄС, не буферна зона, не between countries. Тому цей візит для того, щоб пришвидшити перемогу, а не говорити...Тому що у нас дуже багато питань до візиту Саллівана в Україну. Чому він не зустрівся з представниками громадянського суспільства, з парламентом?Ми віримо в лідерство США як вільного світу, представників, але ми знаємо, що це додаткові зобов’язання допомогти виграти нам швидше.– За десять місяців ти розумієш: стукайте і вам відчинять, стукайте і буде вам дано. Нам казали, що HIMARS взагалі нереально. Тобто, коли ми адвокатували ще в березні, у квітні, нам говорили: ви що, забудеться, які HIMARS, це нереально. Чи інша натівських зразків зброя. Ми це отримуємо. Систему Patriot – так, це важливо, але її недостатньо. Нам теж казали: це ніколи не відбудеться. А зараз ми говоримо вже про те, що це скоро стане реальністю. І багато інших речей.Тому я є людиною, яка вірить в перемогу України. Просто питання ціни.І чому, коли ми хочемо, якби штовхаємо наших партнерів зробити висновки, визнати певні свої помилки для того, щоб не наступати на ті ж самі граблі, граблі умиротворення, граблі затягування із поставками тієї зброї, яка критично важлива. Тому всі повинні зрозуміти, що тільки перемога України і пришвидшена перемога в інтересах Заходу.