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Нам вистачить сил здолати ворога: Залужний привітав українців з Новим роком

Головна / Війна з московитами / Політика 31-дек, 2022, 09:329 prov 13
Валерій Залужний впевнений, що перемога стане початком розквіту України
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний записав новорічне звернення для народу України, в якому висловив впевненість у перемозі у війні з російськими окупантами. Відео він виклав у телеграм-каналі.
У звернені йдеться:
“Ми не обирали війну. Але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці.
 На наших плечах і плечах наших рідних – важкі випробування, біль і страждання. Це Різдво має присмак сліз і колір крові.
Проте нам вистачить сил здолати ворога.
У боротьбі народжується Нація.
 Хай вас, рідні, береже Господь!
Нехай наша Перемога стане початком розквіту України і кінцем для росії!
 Всіх, хто в строю, хто зараз утримує наші позиції. Рідних і близьких наших захисників і захисниць. Всіх, хто молиться, вірить, допомагає Збройним Силам. Всіх, хто разом з нами протистоїть світовому злу, – з Новим Роком і Різдвом Христовим!”


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