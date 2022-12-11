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Видворити з Криму росіян після звільнення півострова цілком законно, - Ташева Джерело: https://censor.net/ua/n3390484

Війна з московитами / Україна і світ 31-дек, 2022, 09:379 prov 0
Усі громадяни Росії, які приїхали в Крим з порушенням міграційного законодавства України, після визволення півострова будуть змушені виїхати. Спроби РФ називати це депортацією є безпідставними.
Про це заявила Постійна представниця Президента України в Криму Таміла Ташева, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"У нас принципова позиція, вона сформована і по ній вже існують правові норми. Всі громадяни Російської Федерації, які незаконно приїхали на тимчасово окуповану територію, в Крим, з порушенням міграційного законодавства і умов перетину кордону, мають виїхати після звільнення території за межі Української держави, за межі Криму, бо вони незаконно там перебували. Вони приїхали не через пункти пропуску "Каланчак", "Чонгар" або "Чаплинка", не робили запит до міграційних органів про можливість проживання там", - зазначила Ташева. 
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