1 січня - День народження Бандери - найспотворенішого історичного діяча кагебістами і 5-ми колонками

1 січня не лише українці, а й в світі відзначають активно День народження великого провідника українського націоналізму. Який твердо і впевнено йшов до своєї мети. Постать Степана Бандери – найбільш сфальсифікована та спотворена, як в радянській історіографії – так і в світовій історії. Разом з тим, саме на прикладі цієї яскравої особи, справжнього українця - життя якого не стало марним, а залишило вплив на мільйони українців та справило практичну дію, теорему становлення незалежності нашої країни, - відобразилися слова зі святого письма, що хто незаслужено очерняє в результаті отримає по заслугах, але багатократно...

Вивчення історичної літератури показало, що у радянському науковому просторі спостерігалося або виразно емоційне таврування лідера ОУН(б), або ж його повне ігнорування. На сторінках більшості наукових видань з історії відсутня навіть згадка прізвища С. Бандери, натомість сторінки рясніють брутальним «бандерівці», «українські буржуазні націоналісти». Ключовою причиною демонізації Провідника виступала його безапеляційна боротьба зі сталінським режимом. У повоєнні десятиліття негативний образ С. Бандери просувався у пропагандистській літературі, що продукувалася для потреб підрозділів системи держбезпеки. До його постаті докладався набір стандартних негативних означень про співпрацю з «німецькими фашистами». У другій половині ХХ ст. оформилася цілком виразна радянська концепція українського націоналізму як «найбільшого ворога українського народу». Їй притаманні ідеологічна зашореність, перекручування та замовчування фактів, фальсифікація подій, відверто брутальне ставлення до провідних діячів ОУН. Щодо постаті С. Бандери, то на сторінках наукових праць вживалося загальне поняття «бандерівці», його ж особистість майже повністю «випала» з поля зору професійних істориків.

Про те, наскільки серйозною проблемою був український націоналізм, свідчить і той факт, що цілі інституції в срср існували для планування його повалення, спецшколи КДБ, диверсійні групи, що вивчали детально місцевість українського Полісся, його говірки та діалекти. Радянська пропаганда зробила все для того, щоб люди з острахом сприймали імена історичних діячів національно-визвольного процесу.

Мабуть, саме у ці дні стало усім зрозуміло, наскільки пророчими словами були промови Степана Бандери про «радянський імперіалізм», «політичну диктатуру московського імператора». Як відомо, путінська пропаганда ставила ставку та виправдання свого чергового терору проти людей – денацифікацією. Це говорить про те, що і сьогодні путін, який переплетений із російськими спецслужбами – боїться українців, як свідому націю, боїться її історії, культури, бо розуміє, що росіянам далеко в усіх відношеннях до українців.

Цікаво, але слова та переконання Бандери процитував Канцлер ФРН Олаф Шольц, який взяв участь у 77-й ГА ООН, підтвердив, що Німеччина та цивілізований світ не приймуть мир, який намагається нав’язати Україні та іншим росія. Про це він заявив з трибуни Генеральної асамблеї. Більш того, канцлер з трибуни обвинив путіна в прихованому імперіалізмі.

«Якщо ми хочемо, щоб путінська війна закінчилася, то ми не можемо бути байдужими до того, чим вона закінчиться. Тому ми не приймемо мир, який диктує росія, і не приймемо жодних фіктивних референдумів. Ось чому Україна має бути здатною захистити себе від вторгнення росії»,- сказав глава уряду Німеччини.

«путін відмовиться від своєї війни та своїх імперських амбіцій, лише якщо зрозуміє, що не зможе виграти цю війну», — заявив Шольц. За його словами, путін руйнує не тільки Україну, але й власну державу.

«Дії росії можна назвати лише одним словом - це чистий імперіалізм» – сказав німецький канцлер. Він назвав це «катастрофою не лише для Європи, але й для глобального мирного порядку, який є антитезою імперіалізму та неоколоніалізму».

На суді Степан Бандера вигукнув:

"І настане час, коли один скаже: «Слава Україні» і мільйони відповідатимуть: «Героям слава!".