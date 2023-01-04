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Зеленського визнали людиною року у світі

Головна / Війна з московитами / Актуально 04-янв, 2023, 18:499 swet 0
Американський журнал Time назвав людиною року Володимира Зеленського. Свій вибір керівництво тижневика пояснило впливом президента України на боротьбу за демократичні цінності у світі.
Цьогорічний вибір був найпростіший за всі роки, кажуть у редакції. Володимир Зеленський та "дух України" є беззаперечними символами 2022 року у світі.

—?Володимир Зеленський активізував світ так, як не було десятиліттями. Надихнув українців, отримав міжнародне визнання за мужність. Успіх Зеленського як лідера воєнного часу ґрунтується на тому факті, що мужність є заразною. Він став обличчям демократії в міжнародному масштабі. У світі, затьмареному інформацією та надлишком мовлення, щоденні відеозвіти Зеленського про війну в його країні закликають не забувати про конфлікт, який продовжує розгортатися.
Редакція журналу відзначила візити Зеленського на передову під час запеклих бойових дій на Донбасі та у звільнений Херсон. Це називає перетворенням політичного легковаговика на символ і надію нації.
У колажі на обкладинці Time також є український шеф-кухар Євген Клопотенко, парамедикиня Юлія Паєвська "Тайра", дитяча лікарка Ірина Кондратова, оперний співак і волонтер Сергій Іванчук.
У травні видання Time опублікувало рейтинг 100 найвпливовіших людей світу. У нього потрапили Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Австрійський інформаційно-політичний журнал Profil також назвав президента України Володимира Зеленського людиною року. В журналі опублікували матеріал "Володимир Зеленський: людина, яка сколихнула світ". У тексті зазначили, що президент України заслуговує визнання через свій вплив на долю вільного світу загалом.

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