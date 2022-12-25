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Кулеба пояснив унікальність візиту Зеленського до США

Головна / Україна і світ / Політика 26-дек, 2022, 08:449 prov 0
Уперше українцям не довелося нічого додатково просити у американців.
Візит Президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів став унікальним. Американська сторона надали Україні усе, що могли надати у цей момент.
Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив у ефірі національного телемарафону.

Уперше Україна нічого не просила

За словами Кулеби, нещодавній візит Президента України до Вашингтона став унікальним в історії дипломатичних зносин двох країн.
"Я вже багато їх у своєму житті пережив. Проте вперше нам не довелося нічого додатково просити в американців у плані програми візиту", — запевнив міністр.
Очільник українського МЗС наголосив, що українська делегація під час подібних візитів зазвичай бореться за кожен елемент, за кожну зустріч. Але цього разу, заявив Дмитро Кулеба, США відразу надали Україні усе, що могли.

Візит Зеленського був потрібен і США теж

Дмитро Кулеба наголосив, що приїзд Володимира Зеленського до Білого дому і Капітолію був потрібен не тільки у Україні, а і самим Сполученим Штатам.
"Америка теж зробила все, щоб привітати Зеленського й показати, якого сильного союзника й друга має Україна", — запевнив міністр закордонних справ України.
Джерело.
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