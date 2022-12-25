Кулеба пояснив унікальність візиту Зеленського до США

Уперше українцям не довелося нічого додатково просити у американців.

Уперше Україна нічого не просила

Візит Зеленського був потрібен і США теж

Візит Президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів став унікальним. Американська сторона надали Україні усе, що могли надати у цей момент.Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив у ефірі національного телемарафону.За словами Кулеби, нещодавній візит Президента України до Вашингтона став унікальним в історії дипломатичних зносин двох країн.запевнив міністр.Очільник українського МЗС наголосив, що українська делегація під час подібних візитів зазвичай бореться за кожен елемент, за кожну зустріч. Але цього разу, заявив Дмитро Кулеба, США відразу надали Україні усе, що могли.Дмитро Кулеба наголосив, що приїзд Володимира Зеленського до Білого дому і Капітолію був потрібен не тільки у Україні, а і самим Сполученим Штатам.запевнив міністр закордонних справ України.