11,5 млн грн виділили громади Рівненщини у 2022 році на підтримку родин військових та малозабезпечених

Це кошти, які територіальні громади виділили через свої місцеві соціальні програми, які діють майже в усіх ТГ. Сума щомісячної одноразової виплати сім’ям складала від 3 до 50 тис грн.У той же час, за дорученням голови Рівненської обласної ради Андрія Карауша, відділ розвитку громад і територій виконавчого апарату обласної ради зібрав інформацію, відповідно до якої станом на 17 листопада 2022 року, 16 з 64 ТГ прийняли окремі програми підтримки захисників та їх родин. Зокрема, вони передбачають надання фінансової допомоги сім'ям загиблих або померлих ветеранів війни, захисників та захисниць, підтримку мобілізованих військовослужбовців, їх родин, сил територіальної оборони, добровольчих формувань спротиву, а також внутрішньо переміщених осіб.Так, найбільшу суму коштів на підтримку захисникам передбачили в Малолюбашанській ТГ - 2 944,8 тис грн, а також Антонівській ТГ – 1100,0 тис грн. Тут, зокрема, розробили окремі програми, які передбачають підтримку одного з місцевих батальйонів ТО та добровольчого формування сил спротиву.В Рокитнівській громаді у 2022 році діяла програма організації безоплатного поховання загиблих та померлих захисників, на яку було передбачено 53 тис грн.За програмою «Турбота» у Миляцькій ТГ надавали одноразові виплати і допомоги родинам захисників, суми яких коливалися від 5 до 100 тис грн.В Костопільській громаді діє одразу кілька місцевих програм, які передбачають підтримку учасників АТО/ООС, захисників, захисниць, членів їх родин. Зокрема, передбачена виплата щомісячної одноразової матеріальної допомоги до Дня матері в розмірі 5 тис грн мамам загиблих чи померлих воїнів.Таку ж суму громада виділяє і родинам воїнів, які посмертно нагороджені медаллю «За оборону рідної держави».Нагадаємо, що питання соціального захисту військовослужбовців та їх родин обговорювали під час Ради громад наприкінці минулого року. Тоді ж голова обласної ради звернувся до керівників ТГ Рівненщини, щоби вони, формуючи місцеві бюджети на 2023 рік, заклали фінансовий ресурс на допомогу нашим захисникам та на підтримку родин загиблих воїнів, затвердивши відповідні програми.