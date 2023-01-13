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ДБР спільно з ДВБ Нацполіції викрило на хабарництві та затримало керівника правоохоронного органу райцентру на Тернопільщині, який вимагав гроші навіть у пенсіонерів

Новини регіону / Тернопільська область 13-янв, 2023, 07:419 prov 0
Боротьба з корупцією, яка в умовах війни може прирівнюватись до зради, не припиняється у Державному бюро розслідувань ні на хвилину.
ДБР продовжує системно викривати тих, хто навіть під час війни, прикриваючись посадами, створює злочинні схеми та наживається на своїх земляках.
Працівники ДБР у взаємодії з Департаментом внутрішньої безпеки Нацполіції затримали керівника правоохоронного органу одного з районних центрів Тернопільської області, який системно брав данину з місцевих жителів.
Прикладом такої діяльності правоохоронця є вимагання грошей з пенсіонера, який займається збутом деревини. Не дивлячись на те, що чоловік офіційно купував деревину у лісгоспів, а потім перепродавав її, правоохоронець вирішив, що той має «поділитися» з ним і без того невисокими прибутками людини.
Він запропонував пенсіонеру щомісячну «абонплату» за так звану «опіку», а якщо той відмовиться від «співпраці» – пообіцяв заблокувати його діяльність.
ДБР затримало фігуранта під час отримання 10 тисяч гривень, які той визначив платою за чотири місяці. Передача грошей відбулася в машині пенсіонера, під час затримання правоохоронець намагався позбутися грошей, викинувши їх на тротуар.
Тривають першочергові слідчі дії, встановлюються причетність правоохоронця до організації інших злочинних схем.
Йому повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).
Передбачене статтею покарання – позбавлення волі на строк до 10 років.
Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська обласна прокуратура.
dbr.gov.ua.


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