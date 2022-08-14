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ДБР затримало правоохоронця з Хмельниччини, який вимагав кошти у керівника підприємства Міноборони регіону

Новини регіону / Хмельницька область 14-авг, 2022, 10:469 prov 0
Працівники ДБР затримали правоохоронця з Хмельниччини, який вимагав кошти у директора одного із підприємств Міноборони регіону.
Свого часу цьому керівнику підприємства було повідомлено про підозру в отриманні хабаря. За 5 тис. доларів США затриманий правоохоронець обіцяв не долучати до матеріалів кримінального провадження додаткову інформацію, виявлену ним у ході проведення негласних слідчих розшукових дій.
За попередніми даними, правоохоронець діяв спільно зі своїми колегами, особи яких наразі встановлюються.
Зловмисника було затримано «на гарячому» після одержання чергової частини коштів. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.
Попередня кваліфікація правопорушення: вимагання, за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням свого службового становища (ч. 2 ст. 189 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.
Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.
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