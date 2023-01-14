Зеленський та ЗСУ в лідерах довіри українців: соцопитування



У 2022 році в Україні різко зріс рівень довіри до майже до всіх інституцій.

На першому місті залишаються Збройні сили України, довіра до яких зросла з 72% до 96%.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Найбільшою довірою в Україні продовжують користуватися Збройні сили, і за останній рік (між груднем 2021 і груднем 2022 років) рівень довіри зріс 72% до 96%. Баланс довіри-недовіри ЗСУ (тобто різниця між часткою тих, хто довіряє, і часткою тих, хто не довіряє) становить +96% (у грудні 2021 році було +60%).

Далі йде довіра до президента і довіра волонтерам. У грудні 2021 року 27% довіряли президенту (і баланс був від’ємним -23%, тобто було більше тих, хто не довіряв, ніж довіряв), проте за рік показник зріс до 84%, а баланс наразі становить +80%. У випадку волонтерів довіра зросла з 68% до 84%, а баланс покращився з +57% до +81%.

Звісно на цей факт вплинули визначення Президента, поведінка за час війни. Адже Володимира Зеленського визнають у світі на нагороджують різними почесними титулами.

Простежується значне покращення довіри і двом іншим силовим структурам у списку: довіра до СБУ зросла з 29% до 63% (баланс зріс з -7% до +54%), а до Національної поліції – з 30% до 58% (баланс зріс з -14% до +45%).

Також значно покращилося сприйняття уряду та Верховної Ради. Довіра до уряду зросла з 14% до 52% (баланс зріс з -46% до +33%). У випадку парламенту хоча загалом показники довіри не є високими, але також має місці значний ріст довіри: з 11% до 35%, а баланс зріс з -56% до +2%.

Слід зазначити, що соцопитування були найчеснішими ( без спливу влади) під час правління Віктора Ющенка та Володимира Зеленського. Усі інші – це були маніпуляції на користь, в основному, 5-х колонок.

Напередодні виборів традиційно в Україні чи не щодня з’являються нові результати соцопитувань, з яких складають рейтинги кандидатів у президенти. Кому потрібні соцопитування, що може вплинути на їх результати, як ними маніпулюють, і наскільки їм можна довіряти?

Соціологія – важливий барометр суспільних настроїв. Вони – основа багатьох суспільно важливих дебатів. Наприклад, про те, які соціальні чи економічні проблеми спонукають українців надавати перевагу саме цьому, а не іншим кандидатам. Разом з тим, - це інструмент маніпулювання думками людей, адже соцопитування можуть як звітувати про настрої людей, так і формувати їх – особливо у людей, які поки не визначилися із вибором.

Цей інструмент доволі успішно працює і в Україні.

Так в українських реаліях найбільше спотворюють картину 5 ті колонки в свою сторону через ЗМІ які придбали, а точніше - віджали вже розкручені і як правило через нашиті кримінальні справи під тиском. При цьому справжній власник може лишатися в тіні, прикриваючись іншими. Вони, як проплачують опитування, так і зомбують людей інформацією.

Живий приклад насьогодні – це зомбованарашистська ідеологія ( майже на зразок фашистської).

По-перше, тому що не суспільство є замовником інформації, а власники медіа. Тому перше питання, яке варто поставити собі читачу - кому належить це ЗМІ. Якщо телеканал належить певному олігарху, а на цьому телеканалі обливають брудом його суперника - чи можна вірити всьому, що там кажуть? Там журналісти відпрацьовують свою зарплатню, яку їм платять не глядачі, а власник телеканалу.

Наразі видно і без опитування і не озброєним оком, що Партія Зеленського лідирує в Україні, як і сам Зеленський до 89%. Натомість, останні опитування показали - зовсім не входять у майбутню ВР БЮТ, - 3-4 чоловіка від «Солідарності», а різним хвостикам і 5-м колонкам той не варто сподіватися.

Тому, не виключено, що вони вже своїми довгими щупальцями зондують почву, щоб пропхати «своїх» у різні перспективні та прохідні партії, бо наразі їм світить лише обсмалена і вирячкувата сова...

Світлана Коток