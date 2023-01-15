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«Знайдемо всіх причетних»: Зеленський про обстріл будинку у Дніпрі

Головна / Війна з московитами / Україна і світ / Актуально 16-янв, 2023, 12:229 swet 12

 

Розбір завалів у багатоквартирному будинку в місті Дніпро, куди влучила російська ракета, триває, повідомив президент Володимир Зеленський.
«Вічна пам’ять усім, чиї життя забрав російський терор! Світ має зупинити це зло. Розбір завалів у Дніпрі триває. Усі служби працюють. Боремось за кожну людину, кожне життя. Знайдемо всіх причетних до цього терору. Усі понесуть відповідальність. Максимальну», – заявив Зеленський.
Президент Володимир Зеленський висловив співчуття рідним та близьким 25 загиблих внаслідок російського удару по Дніпру 14 січня.
Джерело: Зеленський у ФБ
Пряма мова Зеленського: "Станом на зараз врятовано 39 людей, з них 6 дітей. Загинули 25 людей, з них 1 дитина. Травмовано 73 людини, з них 13 дітей. Розшукується 43 людини.
Мої співчуття всім рідним і близьким загиблих".
Зеленський повідомив, що поруч з будинком встановлено 4 намети ДСНС та 2 намети від волонтерів.
Психологи надають допомогу постраждалим.
Терористичним актом на християнське свято ( за східним календарем) - рашисти черговий раз підтвердили, що вони шамано-сатаністи і приносять людей в жертву.
Українці, як і світова громадськість вважає, що провідні країни світу та НАТО повинні реагувати жорстко на бєшанного терориста №1 у світі - путіна та його сателітів, які підтримують йому труси.
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