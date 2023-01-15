«Знайдемо всіх причетних»: Зеленський про обстріл будинку у Дніпрі

Розбір завалів у багатоквартирному будинку в місті Дніпро, куди влучила російська ракета, триває, повідомив президент Володимир Зеленський.Українці, як і світова громадськість вважає, що провідні країни світу та НАТО повинні реагувати жорстко на бєшанного терориста №1 у світі - путіна та його сателітів, які підтримують йому труси.
«Вічна пам’ять усім, чиї життя забрав російський терор! Світ має зупинити це зло. Розбір завалів у Дніпрі триває. Усі служби працюють. Боремось за кожну людину, кожне життя. Знайдемо всіх причетних до цього терору. Усі понесуть відповідальність. Максимальну», – заявив Зеленський.
«Вічна пам’ять усім, чиї життя забрав російський терор! Світ має зупинити це зло. Розбір завалів у Дніпрі триває. Усі служби працюють. Боремось за кожну людину, кожне життя. Знайдемо всіх причетних до цього терору. Усі понесуть відповідальність. Максимальну», – заявив Зеленський.