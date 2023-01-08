Жінку, яка розстріляла свою сім'ю, випустили з психіатричної клініки: справу передали до суду

Вбивство жителькою Рівного свого чоловіка трапилося у вересні 2020 року. Тоді медична комісія визнала, що вона не усвідомлювала свої дії та потребує допомоги психотерапевта. Жінку через рік після скоєння злочину відправили до психіатричної лікарні у Хмельницькій області.
Інші деталі цієї справи: що потрібно знати
- Стався цей інцидент близько п'ятої години ранку 5 вересня 2022 року. Жінка взяла пістолет "Флобер", зайшла до спальні до чоловіка і зблизька вистрелила йому у скроню – він помер через декілька секунд.
- Коли вона розправилась з чоловіком, то зайшла до кімнати, де спала її 13-річна донька. З пістолета жінка вистрелила дівчинці у груди. Донька перекинулася на живіт – тоді мати вирішила ще раз вистрілити, однак патрон заклинило.
- Згодом вона взяла ще один пістолет, яким володів її чоловік, та вистрілила ще двічі своїй доньці у спину. Після скоєного вона, вочевидь, нарешті усвідомила, що трапилося. Однак відвезла поранену дитину не до лікарні, а – до будинку бабусі та дідуся.
- До того, як приїхала поліція, жінка хотіла покінчити життя самогубством. Відомо, що вона вистрелила собі в голову, проте куля застрягла в черепі. Окрім того, правоохоронці застали її в той момент, коли вона різала вени.