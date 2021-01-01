8 років у в'язниці проведе жінка Вараша, яка забила свого чоловіка на смерть

Отакої!

Суд визнав винною жительку Вараша у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень своєму чоловіку, що спричинили його смерть.

Відомо, що інцидент трапився вночі 9 січня цього року.

Між 44-річною жінкою та її 42-річним чоловіком виник конфлікт на ґрунті ревнощів. Перед тим подружжя відпочивало у друзів і дружина повернулась додому пізніше за чоловіка. Уже там, під час з’ясування стосунків у стані алкогольного сп’яніння, жінка вдарила ревнивця кухонним ножем у живіт, що призвело до масивної крововтрати та смерті потерпілого.

Суд погодився із доводами прокурора, визнав жінку винною та призначив їй покарання у вигляді позбавлення волі строком на 8 років.

Обвинувачена розкаялась у вчиненому та визнала свою вину.

Вирок суду законної сили ще не набрав, тож сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.