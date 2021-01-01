8 років у в'язниці проведе жінка Вараша, яка забила свого чоловіка на смерть

Отакої!
Суд визнав винною жительку Вараша у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень своєму чоловіку, що спричинили його смерть.
Відомо, що інцидент трапився вночі 9 січня цього року.
Між 44-річною жінкою та її 42-річним чоловіком виник конфлікт на ґрунті ревнощів. Перед тим подружжя відпочивало у друзів і дружина повернулась додому пізніше за чоловіка. Уже там, під час з’ясування стосунків у стані алкогольного сп’яніння, жінка вдарила ревнивця кухонним ножем у живіт, що призвело до масивної крововтрати та смерті потерпілого.
Суд погодився із доводами прокурора, визнав жінку винною та призначив їй покарання у вигляді позбавлення волі строком на 8 років.
Обвинувачена розкаялась у вчиненому та визнала свою вину.
Вирок суду законної сили ще не набрав, тож сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.
Між 44-річною жінкою та її 42-річним чоловіком виник конфлікт на ґрунті ревнощів. Перед тим подружжя відпочивало у друзів і дружина повернулась додому пізніше за чоловіка. Уже там, під час з’ясування стосунків у стані алкогольного сп’яніння, жінка вдарила ревнивця кухонним ножем у живіт, що призвело до масивної крововтрати та смерті потерпілого.
Суд погодився із доводами прокурора, визнав жінку винною та призначив їй покарання у вигляді позбавлення волі строком на 8 років.
Обвинувачена розкаялась у вчиненому та визнала свою вину.
Вирок суду законної сили ще не набрав, тож сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.
Подейкують її знайомі, що жінка мріяла жити за кордоном, як її подруга, чого не міг забезпечити її чоловік. Під час різдвяної вечірки вона забила на смерть свого чоловіка та планувала втекти за кордон із співмешканцем, щоб там переседіти "тяжкі часи"