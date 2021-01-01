

Про це повідомили у

Трагічний інцидент трапився 9 січня цьогоріч. Того дня між подружжям виник конфлікт, в ході якого 44-річна жінка вдарила кухонним ножем 42-річного господаря у живіт, від чого той помер на місці. Зловмисниці повідомили про підозру у вчиненні тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, а суд відправив до слідчого ізолятора, де вона перебуває і досі. У скоєному обвинувачена зізналась та активно співпрацювала зі слідством, що стало пом’якшуючою обставиною. Обтяжуючою — вчинення злочину у стані сп’яніння.

Знайомі подружжя в коментарях у соцмережах зазначили, що жінка привикла вести паразитичний спосіб життя і постійно вимагала з чоловіка кошти (про що він їм сам жалівся). Зокрема, не раз йому дотинала, що він не може їй забезпечити кращі умови життя або проживання за кордоном, як її знайомі.

Слідчі скерували кримінальне провадження до суду із обвинувальним актом. Обвинуваченій загрожує до десяти років позбавлення волі. Перед судом постане жителька Вараша за смертельне ножове поранення чоловіка.Про це повідомили у Нацполіції. Трагічний інцидент трапився 9 січня цьогоріч. Того дня між подружжям виник конфлікт, в ході якого 44-річна жінка вдарила кухонним ножем 42-річного господаря у живіт, від чого той помер на місці. Зловмисниці повідомили про підозру у вчиненні тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, а суд відправив до слідчого ізолятора, де вона перебуває і досі. У скоєному обвинувачена зізналась та активно співпрацювала зі слідством, що стало пом’якшуючою обставиною. Обтяжуючою — вчинення злочину у стані сп’яніння.Знайомі подружжя в коментарях у соцмережах зазначили, що жінка привикла вести паразитичний спосіб життя і постійно вимагала з чоловіка кошти (про що він їм сам жалівся). Зокрема, не раз йому дотинала, що він не може їй забезпечити кращі умови життя або проживання за кордоном, як її знайомі.Слідчі скерували кримінальне провадження до суду із обвинувальним актом. Обвинуваченій загрожує до десяти років позбавлення волі.

Не дарма сказано в Біблії, що ".. найкращі роки людини на Землі - це труд". Адже, людина - одне створіння, якій дано руки, щоб працювати, а не тільки лупати очима по сторонах...