Зеленський ще й першокласний дипломат

Нещодавно Президенту України Володимиру Зеленському аплодував стоячи переповнений Букінгемський палац, де президент зустрівся з королем Чарльзом ІІІ. Тріумфальний виступ українського президента у британському парламенті, його переговори та зустрічі з найвищими керівниками трьох країн, до яких було здійснено візит, приєднання до паризької зустрічі з президентом Франції й федерального канцлера Німеччини, овації Україні в Європарламенті – усе це свідчить не лише про підтримку українських зусиль і української рішучості у війні з росією.





А поки що у команді президента України підбивають проміжні підсумки "дипломатичного марафону" та готуються до нових переговорів та зустрічей. Йдеться про новий рівень відносин і новий формат європейської та світової безпеки, який напрацьовується на наших очах і за нашої безпосередньої участі. Україна просто зараз перетворюється з об’єкта геополітичних ігор на чинний та вагомий суб’єкт міжнародної політики, а інколи й фактор внутрішньополітичних баталій у країнах-союзниках.

Це нагадує Київ періоду тріумфального правління Київського князя Ярослава Мудрого, який встановив дипломатичні відносини чи ні з усією Європою. Монархи Європи усі спішили заключити не лише торгівельні угоди, а й шлюбні династичні зв’язки з князем, якого і прозвали «тестем Європи».

"Провів нараду з міжнародним блоком уряду та Офісу щодо проміжних підсумків нашого дипломатичного марафону. Наша активність зараз – дуже висока. Майже щодня є нові домовленості. Минулий тиждень був особливо потужним. Але головне – щоб кожна досягнута домовленість якнайшвидше переростала в конкретне постачання для нашої оборони, в конкретну взаємодію між державами, в конкретні підписані документи.

Дійсно, минулий тиждень був "особливо потужним": Зеленський мав домовленості з Великою Британією, переговори в Парижі з президентом Франції та канцлером Німеччини, візит у Брюссе, "якого ще не було в історії наших відносин із Євросоюзом", і розмови з європейськими лідерам там, переговори з президентом і прем'єром Польщі.

За словами Зеленського, Київ з боку європейських інституцій та європейських лідерів має чітку підтримку "мети підготуватися та вже цього року розпочати переговори щодо членства України в ЄС".

На думку українського лідера, "зараз більше, ніж будь-коли, відчувається, що європейські цілі України стають реальністю, коли нарешті реальних досягнень відчутно більше, ніж політичних декларацій".

До цього Україна та Євросоюз ішли десятиліттями, наголосив він.

"Цими тижнями наш дипломатичний марафон триває. Завтра – черговий "Рамштайн". Готуємось. І працюємо, щоб усі наші переговори відобразилися в оборонних рішеннях партнерів як на "Рамштайні", так і за час до 24 лютого.

Заплановані й нові двосторонні переговори та зустрічі. Готуємось. І робимо саме таку інтенсивність дипломатичної роботи новою мінімальною нормою для України".

Однозначно і явно, Зеленському вдалося зробити те, чого не зробив жоден президент України. Тому навколо нього і об'єдналося 90% українців.



