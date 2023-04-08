Хотіла оформити благодійну допомогу дітям, а потрапила на аферистів: на Дубенщині поліцейські розслідують шахрайство

Зловмисниця, розшукавши потерпілу у соціальній мережі, представилася жителькою Франції та повідомила, що отримала спадщину — 500 тисяч доларів і готова віддати їх для постраждалих українців.
«Француженка» сказала, що її чоловік помер і залишив у спадок значну суму, а вона смертельно хвора, тож хоче віддати кошти на благодійність. 68-річну дубенчанку така пропозиція одразу зацікавила, адже додзвонювачка роз’яснила, що 20 % від суми треба буде віддати нужденним, а решта коштів дістанеться їй.
Потому до розмови долучився нібито адвокат. Він повідомив, що для оформлення цієї суми в якості благодійної допомоги потрібно внести завдаток. Тож дубенчанка перерахувала на вказаний «адвокатом» банківський рахунок 68 тисяч гривень.
У подальшому зв’язок із псевдофранцузами обірвався.
Відтак, потерпіла звернулась до поліції із заявою про вчинення злочину. За фактом шахрайства розпочато досудове розслідування.
Поліцейські застерігають громадян: коли надходить вигідна на перший погляд пропозиція — поспішати не варто. Ні в якому випадку не перераховуйте власні кошти, адже найімовірніше працюють шахраї.
Відділ комунікації поліції Рівненської області.