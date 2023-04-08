Хотіла оформити благодійну допомогу дітям, а потрапила на аферистів: на Дубенщині поліцейські розслідують шахрайство

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«Француженка» сказала, щочоловік помер і залишив у спадок значну суму, а вона смертельно хвора, тож хоче віддати кошти на благодійність. 68-річну дубенчанку така пропозиція одразу зацікавила, адже додзвонювачка роз’яснила, що 20 % від суми треба буде віддати нужденним, а решта коштів дістанеться їй.Потому до розмови долучився нібито адвокат. Він повідомив, що для оформлення цієї суми в якості благодійної допомоги потрібно внести завдаток. Тож дубенчанка перерахувала на вказаний «адвокатом» банківський рахунок 68 тисяч гривень.У подальшому зв’язок із псевдофранцузами обірвався.Відтак, потерпіла звернулась до поліції із заявою про вчинення злочину. За фактом шахрайства розпочато досудове розслідування.Поліцейські застерігають громадян: коли надходить вигідна на перший погляд пропозиція — поспішати не варто. Ні в якому випадку не перераховуйте власні кошти, адже найімовірніше працюють шахраї.