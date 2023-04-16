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Структури РПЦ були задіяні до вторгнення РФ в Україну – Епіфаній

Війна з московитами / Актуально / Політика 16-кві, 2023, 09:499 prov 2
Митрополит ПЦУ Епіфаній зазначив, що структури РПЦ були включені в підготовку до російської агресії та її здійсненні проти України.
Джерело: Епіфаній для Української правди
Пряма мова: "Прикро бачити, що "русскій мір" одним з інструментів своєї агресії зробив церковні інституції.
Московський патріархат на чолі з Кирилом Гундяєвим перебуває у рабській покірності кремлівській тиранії та служить її інструментом. Структури РПЦ – і це бачимо не лише ми, але визнають і незалежні міжнародні експерти – були системно включені в підготовку до агресії проти України та в її здійснення".
Деталі: На думку Епіфанія, тому невід'ємною частиною українського спротиву є повний розрив всіх зв'язків підлеглості з Московською патріархією, які дотепер ще залишаються у частини православних в Україні.
"Бо на словах релігійне об'єднання, яке називає себе УПЦ, нібито дистанціюється від свого патріарха і Російської Церкви, а на ділі – залишається в підлеглості їм", – зазначає митрополит.
Він вважає, що "виправити цю ситуацію здатна лише законодавча заборона для будь-яких релігійних організацій в Україні мати підлеглість російським релігійним центрам".
Оскільки Кремль перетворив ці центри на свої центри впливу, з яких православні, мусульманські, протестантські та інші релігійні лідери РФ сприяють агресору і виправдовують його злочини.
"Україна має право захищати себе від російської гібридної агресії в духовній сфері так само, як захищає себе на полі бою", – сказав Епіфаній.
Джерело.
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