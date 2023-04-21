"Агенти в рясах": одного священника УПЦ МП обміняли на 28 українських військових, – Малюк

Про це повідомив голова Служби безпеки України Василь Малюк в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.
Малюк розповів, що контррозвідувальні заходи в УПЦ (МП) було розпочато ще минулого року. "У результаті відкрито кримінальні провадження стосовно 61 священнослужителя. Загалом суди вже винесли сім вироків стосовно окремих кліриків, які стали на бік ворога", – зазначив він.
Водночас Малюк наголосив, що двох священників УПЦ (МП) було передано за обміном. "І хочу наголосити, що ворог дуже цінує своїх агентів у рясах – так, одну таку особу обміняли на 28 українських військовослужбовців", – повідомив Малюк.
Він також розповів, що за матеріалами СБУ припинено громадянство України 19 священникам УПЦ (МП).
"Я вже казав раніше – наявність ряси й кадила не є обтяжуючою обставиною, але й не звільняє від кримінальної відповідальності. І жодних індульгенцій не дає. Працюємо виключно в рамках закону, не зважаючи на церковний сан", – підсумував глава СБУ.
Водночас Малюк наголосив, що двох священників УПЦ (МП) було передано за обміном. "І хочу наголосити, що ворог дуже цінує своїх агентів у рясах – так, одну таку особу обміняли на 28 українських військовослужбовців", – повідомив Малюк.
Він також розповів, що за матеріалами СБУ припинено громадянство України 19 священникам УПЦ (МП).
"Я вже казав раніше – наявність ряси й кадила не є обтяжуючою обставиною, але й не звільняє від кримінальної відповідальності. І жодних індульгенцій не дає. Працюємо виключно в рамках закону, не зважаючи на церковний сан", – підсумував глава СБУ.