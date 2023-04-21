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"Агенти в рясах": одного священника УПЦ МП обміняли на 28 українських військових, – Малюк

Війна з московитами / Актуально / Суспільство 21-кві, 2023, 18:049 prov 0
Українські суди вже винесли сім вироків стосовно священнослужителів УПЦ (МП), які стали на бік ворога, а одного священника Україна обміняла на 28 українських військовослужбовців.

Про це повідомив голова Служби безпеки України Василь Малюк в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

Малюк розповів, що контррозвідувальні заходи в УПЦ (МП) було розпочато ще минулого року. "У результаті відкрито кримінальні провадження стосовно 61 священнослужителя. Загалом суди вже винесли сім вироків стосовно окремих кліриків, які стали на бік ворога", – зазначив він.

Водночас Малюк наголосив, що двох священників УПЦ (МП) було передано за обміном. "І хочу наголосити, що ворог дуже цінує своїх агентів у рясах – так, одну таку особу обміняли на 28 українських військовослужбовців", – повідомив Малюк.

Він також розповів, що за матеріалами СБУ припинено громадянство України 19 священникам УПЦ (МП).

"Я вже казав раніше – наявність ряси й кадила не є обтяжуючою обставиною, але й не звільняє від кримінальної відповідальності. І жодних індульгенцій не дає. Працюємо виключно в рамках закону, не зважаючи на церковний сан", – підсумував глава СБУ.

Водночас Малюк наголосив, що двох священників УПЦ (МП) було передано за обміном. "І хочу наголосити, що ворог дуже цінує своїх агентів у рясах – так, одну таку особу обміняли на 28 українських військовослужбовців", – повідомив Малюк.

Він також розповів, що за матеріалами СБУ припинено громадянство України 19 священникам УПЦ (МП).

"Я вже казав раніше – наявність ряси й кадила не є обтяжуючою обставиною, але й не звільняє від кримінальної відповідальності. І жодних індульгенцій не дає. Працюємо виключно в рамках закону, не зважаючи на церковний сан", – підсумував глава СБУ.

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