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Оголосили підозру терористу, який віддавав злочинні накази обстрілювати українських військових

Рівненська область / Війна з московитами / Новини регіону 18-май, 2022, 08:249 prov 7
За матеріалами СБУ оголошено підозру терористу, який віддавав злочинні накази обстрілювати українських військових.
За матеріалами Управління СБ України в Рівненській області повідомлено про підозру бойовику незаконного збройного формування т.зв. «ДНР», який віддавав накази обстрілювати позиції військовослужбовців Збройних сил України.
У ході досудового розслідування встановлено, що вказана особа активно підтримувала ідею відокремлення частини території України та з метою участі у бойових зіткненнях проти ЗС України ініціативно приєдналася до силового блоку псевдодержавного утворення т.зв. «ДНР».
Крім цього, зазначений громадянин протягом тривалого часу обіймав посаду заступника командира 3 мотострілецького батальйону 1-ї окремої мотострілецької слов’янської бригади 1 АК НМ т.зв. «ДНР» та у 2018 році перебував на посаді командира вказаного батальйону. Під його командуванням здійснювались регулярні обстріли позицій ЗС України в районі населених пунктів Чермалик, Новоселівка Друга та Гранітне Волноваського району Донецької області.
Вказану особу підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України (створення терористичної групи чи терористичної організації).
Управління СБ України в Рівненській області.
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