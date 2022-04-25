Оголосили підозру терористу, який віддавав злочинні накази обстрілювати українських військових

За матеріалами СБУ оголошено підозру терористу, який віддавав злочинні накази обстрілювати українських військових.
За матеріалами Управління СБ України в Рівненській області повідомлено про підозру бойовику незаконного збройного формування т.зв. «ДНР», який віддавав накази обстрілювати позиції військовослужбовців Збройних сил України.
У ході досудового розслідування встановлено, що вказана особа активно підтримувала ідею відокремлення частини території України та з метою участі у бойових зіткненнях проти ЗС України ініціативно приєдналася до силового блоку псевдодержавного утворення т.зв. «ДНР».
Крім цього, зазначений громадянин протягом тривалого часу обіймав посаду заступника командира 3 мотострілецького батальйону 1-ї окремої мотострілецької слов’янської бригади 1 АК НМ т.зв. «ДНР» та у 2018 році перебував на посаді командира вказаного батальйону. Під його командуванням здійснювались регулярні обстріли позицій ЗС України в районі населених пунктів Чермалик, Новоселівка Друга та Гранітне Волноваського району Донецької області.
Вказану особу підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України (створення терористичної групи чи терористичної організації).
Управління СБ України в Рівненській області.