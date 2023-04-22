Людству доручено керувати Землею, а не нищити її

22 квітня - Всесвітній День Землі

ЩО БОГ ГОВОРИТЬ ПРО ЗЕМЛЮ

Людству доручено управляти землею

У першій книзі Біблії, книзі Буття, Бог помістив Адама у Райський сад, щоби він доглядав його. (Бт. 2:15)

Бог, звісно, може піклуватись про землю, яку створив, однак дуже важливо, що Він доручає цю справу людині.

Кожен з нас коли-небудь займався садівництвом, саджав нові дерева і швидше за все отримував від цього задоволення.

Бог дав людині владу над Своїм творінням

Бог не лише доручає, але й дає владу: “Тож сказав Бог: “Сотворімо людину на наш образ і на нашу подобу, і нехай вона панує над рибою морською, над птаством небесним, над скотиною, над усіма дикими звірями й над усіма плазунами, що повзають на землі. (Бт. 1:26) “

Люди – унікальне створіння Боже і щоби показати, як Бог нас цінує, Він дає нам завдання використовувати свій розум, тіло і ресурси, щоби провадити інше творіння. Ні одне більше створіння на Землі не наділене такими унікальними можливостями та вміннями, як людина, і в процесі «еволюції» цього дару ніхто більше не набув.

Біблія каже, що усіма стихійними лихами, землетрусами також управляє Бог, як наслідок кара над людьми. Біблія неодноразово розповідає про те, що земля розтупилася і поглинула сім’ї, народи. Наприклад про бунт синів Кореєвих.

Землі потрібен спокій, як і нам

Усе створене Богом з необхідністю відпочивати. Навіть земля, по якій ходимо, потребує часу, щоби освіжитись і наповнитись силами для нового доброго врожаю.

Ми читаємо в книзі Левит:

Господь сказав Мойсеєві на Синай-горі: «Промов до синів Ізраїля й скажи їм: Як прийдете в край, що я вам хочу дати, то нехай земля спочиває свою суботу Господеві. Шість років засіватимеш своє поле і шість років обтинатимеш свій виноградник, і збиратимеш урожай із них. А на сьомий рік буде цілковитий відпочинок для землі, відпочинок на честь Господа; поля твого не засіватимеш і виноградника твого не будеш обтинати. Що само собою після останніх твоїх жнив виросте, не жатимеш, і грон у неповідтинаному твоєму винограднику не збиратимеш, рік цілковитого відпочинку буде для землі. (Левіт 25:1-5)

Бог хоче, щоби ми насолоджувались Його творінням, а не оскверняли його

Оскільки маємо від Бога доручену владу – можемо користуватись усім на землі, щоби жити.

Бог дав нам владу використовувати творіння для їжі, житла та іншого. Однак Він застерігає від необдуманого ставлення до цих дарів.

“Я вас увів у землю врожайну, щоб ви живились її щедротами та її благом. А ви ввійшовши, осквернили мою землю, мою спадщину осоружною вчинили.” (Єремия 2: 7)

Це застереження, щоби ми використовували землю на благо і ставились до неї, як до цінного знаку Божого творіння, а не як до чогось, що лише варто використовувати і можна нищити.

Бог використовує Своє творіння, щоби пригадати нам про Його істину

У Євангелії від Матвія 6:26 Ісус говорить до своїх учнів

“Гляньте на птиць небесних: не сіють і не жнуть, ані не збирають у засіки, а Отець ваш небесний їх годує! Хіба ви від них не вартісніші?”

Боже творіння чудово доповнює Боже Слово.

Коли бачите маленьку пташку або перший сніг – згадайте про Божу правду.

Земля – це свідчення існування Бога

Від величезного океану до неймовірних гірських хребтів – вся земля є свідченням існування Творця.

Апостол Павло пише про це в Посланні до Римлян 1:20:

“Невидиме ж його, після створення світу, роздумуванням над творами, стає видиме: його вічна сила і божество…”

Ми пануємо на цій землі обмежену кількість часу

Нам як охоронцям землі слід розуміти, що таке завдання доручив нам Бог на обмежений час.

І за цей час слід докласти усіх зусиль, щоби старанно піклуватись про цю дивовижну планету.

День Землі – щороку відзначається 22 квітня. Це Всесвітній день чистої Землі, Води, Повітря. Але щодня кожна людина може висловити нашому спільному дому свою подяку і внести свій посильний внесок у справу захисту природи, замислитися, як нашу Землю зробити чистішою та красивішою:

Подія, яку зазвичай називають «кінцем світу», описана у 2 Петра 3:10, де говориться, що тоді «небо з гуркотом пройде, а розпечені стихії розплавляться, і земля та діла, що на ній, згорять» (тут і далі – Четвертий переклад Українського Біблійного Товариства). Це – кульмінація низки подій під назвою «День Господнього суду», часу, коли Бог втрутиться в людську історію з метою виконання суду. У той час Бог знищить усе, створене Ним, – «небо та землю» (Буття 1:1).

По-перше, це буде катастрофічна подія. «Небо» й усе, що відноситься до фізичного всесвіту, – зірки, планети й галактики – буде зруйновано надпотужним вибухом; реакція поглине та знищить усю відому нам матерію. Усе, з чого складається всесвіт, буде розплавлено «полум’ям» (2 Петра 3:12). Це також буде надзвичайно гучна подія, що супроводжуватиметься, як описано в різних перекладах Біблії, «ревом», «великим шумом», «гучним шумом» чи «голосним гуркотом». Тоді вже не буде жодних сумнівів у тому, що відбувається. Усі побачать і почують це, тому що – як нам сказано – «земля та діла, що на ній, згорять».

Після цього Біблія оповідає про «нове небо і нову землю» (Об’явлення 21:1), а також «новий Єрусалим» – небесну столицю, місто досконалої святості – яке спуститься з небес на нову землю. Це місто – де житимуть святі, чиї імена були «записані в книзі життя Агнця» (Об’явлення 13:8) – існуватиме вічно. Петро говорить про це нове творіння як про місце, де «проживає праведність» (2 Петра 3:13). Чому саме Єрусалим? Бо саме з єврейського народу Бог заключив угоду з Авраамом, Яковом, Давидом, які служили Богу Живому, поки усі інші ганебно поклонялися істуканам.

Якщо раніше було багато песимістів відносно такого факту (особливо на радянських просторах та пострадянських), то сьогодні все більше вчених схиляються до такої версії, що Земля може бути знищена внаслідок людського фактору, або небесними метеоритами. Бог каже таким "Горе тому, хто з Творцем своїм свариться, черепок із земних черепків! Чи глина повість гончареві своєму: Що робиш? а діло його: Ти без рук!" (Ісаї 45:9)

І сьогодні точаться дискусії відносно віку Землі. Через необізнаність і неспроможність довести точку зору на походження Світу від теорії природнього відбору та еволюції - вчені маніпулюють фактами та мільйонами років то в одну, то в іншу сторону.

Згідно з Біблією, Адам – перша людина – був створений на шостий день існування планети Земля. У зв’язку з цим, ми можемо підрахувати вік Землі за хронологією людства. Припускаючи, що підрахунки Біблії правильні, можна стверджувати, що описані там шість днів творіння Землі відповідають буквальним 24-годинним добам, без будь-яких хронологічних прогалин.

На основі записаної у п’ятому та одинадцятому розділах книги Буття генеалогії Адама і всіх його нащадків аж до Авраама, що становлять єдину родову лінію, можна підрахувати вік нашої планети. Визначивши, де хронологічно перебував Авраам в історії, і врахувавши часові періоди, які описуються в Біблії, стає очевидним, що нашій Землі близько 6 тис. років, плюс-мінус кілька століть.

Отже, як щодо популярного припущення про те, що Землі близько 4,6 млрд. років, яке приймається більшістю вчених і вивчається у найбільш поважних світових інститутах? Цей вік був визначений двома основними методами: радіометричним і геологічним датуванням. Учені, що підтримують більш молодий вік (6 тис. років), настоюють на тому, що радіометричне датування не можна вважати достовірним через те, що воно базується на ряді неправильних припущень, а геологічне датування застосовує циркулярні умовиводи. Також, вони вказують на розвінчання міфів, пов’язаних із «древньою Землею», як наприклад, поширений хибний погляд про те, що на стратифікацію, скам’яніння, формування алмазів, вугілля, нафти, сталактитів, сталагмітів тощо потрібно дуже багато часу. Вчені, що підтримують теорію «молодої планети», надають свої докази замість спростованих ними аргументів опонентів. Вони визнають, що сьогодні перебувають у меншості, але переконані в тому, що з часом дедалі більше вчених переглядатимуть свої позиції щодо поширеного в сучасності припущення про «древню Землю».

У принципі, вік Землі не може бути точно визначений. Чи то 6 тис. років, чи 4,6 млрд. (а також усе, що між ними) – обидві ці теорії основані лише на здогадках. Люди, що дотримуються версії про 4,6 млрд. років, вірять у надійність радіометричного методу і в неможливість перешкоджанню природному розпаду радіоізотопів. Прихильники позиції про 6 тис. років вірять у правдивість Біблії і в те, що існують інші фактори, які пояснюють «видимий» вік Землі (який ми з легкістю можемо відслідкувати), такі як всесвітній потоп або створення Господом всесвіту, що «виглядає» древнім. Для прикладу можемо взяти Адама і Єву, яких Бог створив уже дорослими і повноцінними людьми. Якби лікареві довелося оглядати їх у день їхнього створення, він би, швидше всього, припустив, що їм, скажімо, років 20 від народження, хоча їм ще не було і дня. Як би не було, є чимало причин вірити Божому Слову більше, ніж атеїстичним промовам сучасних учених з еволюціоністським світоглядом.

Та, навіть запеклі вчені-атеїсти, чи супер-науковці розводять руками - не можуть пояснити фактів, які були написані у древній Книзі Іова. Як може чудово збігатися те, що бачать сучасні космонавти з космосу з тим, що написано у давній біблійній книзі Йова? Коротку відповідь на це питання віруючим дав апостол Петро, коли написав:

...знаючи насамперед те, що жодного пророцтва в Писанні не можна дозволити самому собі. Бо ніколи пророцтво не вимовлялося з волі людської, але прорікали його святі Божі люди, будучи рухомі Духом Святим. (2Пет.1: 20,21) Так, у світі досить скептично відносяться до Писання — але навіть їх зовсім збентежують спроби пояснити, як міг Іов так точно описати, що земля висить ні на чому в космосі, коло її природи і те, що існує видимий розділ смуга між днем та вночі.

Ось що Йов написав у 26 розділі ( 16-12 століття до н.е.)

7 Він простяг північ над порожнечею, повісив землю ні на чому.

8 Він укладає води в хмарах Своїх, і не розсідається хмара під ними.

9 Він поставив Свій престол, розтягнув над ним хмару Свою.

10 Межу провів над поверхнею води, до меж світла з темрявою.

(Іов.26: 7-10)

У своїх спостереженнях про землю, що висить ні на чому, водах, що оточують землю по колу і видом лінії, що розділяє день і ніч, Йов, звичайно, був більш далекоглядний набагато більше, ніж його «плоско-земляні» сучасники...

Книга Йова Іова Частина 1 - YouTube