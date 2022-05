На час війни Рівне стало вимушеною домівкою тисячам переселенців.Ми всіма силами намагаємося допомогти та зробити все, щоби їм у нашому місті було спокійно та затишно, щоби хоч на трохи забулися страшні спогади, щоби відчували себе у безпеці.Нині у гуртожитках Рівного знайшли прихисток понад півтори тисячі вимушено переміщених українців, з яких понад 300 – діти.Завдяки волонтерським організаціям, благодійникам та зусиллям працівників структурних підрозділів міської ради, ці люди мають, де спати, що їсти, забезпечуються одягом, взуттям, засобами гігієни, медичною допомогою та ліками, організацією дозвілля для діток тощо.Нещодавно 10 гуртожитків Рівного отримали побутову техніку, надану в рамках реалізації гуманітарної ініціативи командою БО "Серце дітям України" / Heart for Children of Ukraine. Це благодійний фонд, який із перших днів війни активно допомагає і переселенцям, і ЗСУ, і людям, які залишилися на територіях, де ведуться бойові дії. Як розповіла голова благодійної організації Тетяна Кідрук, за кошти американських партнерів US Ukrainian Activists, United Help Ukraine та БО "Серце дітям України" вдалося закупити 114 одиниць техніки для гуртожитків. Зокрема, це – електрочайники, електроплити, праски, мікрохвилівки, холодильники, бойлери, пральні машинки, фени. Американські організації надали на це 15 тисяч доларів. Ще 89 тисяч гривень зі свого фонду дала БО "Серце дітям України".Коли ми об’єднуємося, можемо зробити дуже багато! Допомагаймо одне одному! Наближуймо перемогу!