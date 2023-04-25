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У Палаті представників США представили резолюцію про «Перемогу України»

Головна / Україна і світ / Політика 26-кві, 2023, 08:239 prov 1
Проєкт резолюції Конгресу Сполучених Штатів під назвою «Перемога України» презентували 25 квітня.
Співавторами документа виступили члени Палати Представників Конгресу голова Гельсінської комісії республіканець Джо Вілсон та демократ Стів Коен. Під час презентації також був присутній 3-й президент України Віктор Ющенко з дружиною Катериною.
У документі йдеться, що перемогою України має вважатися повне повернення під контроль Києва території України в міжнародно визнаних кордонах 1991 року.
«Палата представників підтверджує, що політика Сполучених Штатів полягає в тому, щоб Україна перемогла над вторгненням і відновила міжнародно визнані кордони від 1991 року; Також (Палата представників – ред.) вважає, що мир, принесений українською перемогою, має забезпечити інтеграція України до НАТО та інших євроатлантичних інституцій, що відповідає незмінній політиці Сполучених Штатів; і заявляє, що Сполучені Штати повинні працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити, що Російська Федерація виплатить Україні репарації; а світова спільнота допомагатиме відбудувати Україну», – йдеться в тексті резолюції.
Вона також передбачає притягнення представників російської влади до відповідальності за цю війну та «встановлення справедливості» для жертв злочинів Росії.
За словами співавтора документа конгресмена Вілсона, резолюція має на меті встановити важливість відновлення територіальної цілісності України.
«Це важливо, зокрема, для американського народу, який має зрозуміти, що вся територія України має бути повернена під юрисдикцію Києва. Для цього воєнний злочинець Путін має вивести свої війська. І якщо будуть якісь переговори, то на них має йтись про графік виведення військ», – заявив він у коментарі «Голосу Америки».
Наприкінці березня Володимир Зеленський повідомляв, що Україна працює над текстом резолюції щодо спецтрибуналу над Росією на майданчику ООН. Серед ідей обговорюється створення «гібридного трибуналу». У роботі трибуналу зможуть взяти участь не лише українські, а й міжнародні фахівці, а сам він може розташовуватись у Європі щонайменше до закінчення війни в Україні.
www.radiosvoboda.org.
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