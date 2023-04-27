Намагалися ввезти товар як гуманітарну допомогу: прикордонники викрили псевдоблагодійників

Спробу незаконного ввозу товару під виглядом гуманітарної допомоги припинили за інформацією оперативних співробітників Львівського прикордонного загону.
Про це повідомляє пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.
23-річний іванофранківець прибув в Україну через пункт пропуску «Краківець» вантажівкою MAN. Відповідно до документів, наданих на перевірку, транспортним засобом переміщували медичні товари для однієї із благодійних організацій. Однак в ході перевірки прикордонники спільно з митниками виявили товар, відомості про який відсутні в документах. Серед гуманітарної допомоги водій ваговоза намагався незаконно перемістити новий одяг та взуття загальною вагою 500 кг.За цим фактом працівниками митниці склали протокол. Товар, вартість якого встановлюється, вилучено встановленим порядком.