30 тис грн за документацію на генератори – на хабарі викрили посадовця Рівнестандартметрології

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури на хабарі викрито посадовця сертифікаційного центру (ч. 3 ст. 368 КК України).
Зокрема, за версією слідства, начальник структурного підрозділу Державного підприємства «Рівненський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» вимагав 30 000 гривень неправомірної вигоди від представника приватного підприємства за сприяння у виготовленні та видачі декларацій відповідності на паливні генератори.
Посадовця викрили 25 квітня, після отримання ним 15 000 гривень, це був другий «транш» хабаря. У чоловіка вилучили мічені купюри та затримали в порядку ст. 208 КПК України.
Йому вже повідомили про підозру, а сьогодні, 27 квітня, суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 93 940 грн застави. Крім того, судом накладено арешт на майно чоловіка.
Наразі встановлюється його причетність до інших аналогічних злочинів.
Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Рівненській області, за оперативного супроводу працівників УСР в Рівненській області ДСР НП України.
Якщо Вам відомі факти хабарництва, або ж Ви стали жертвою вимагань неправомірної вигоди з боку посадовців – просимо звертатись до найближчої прокуратури або до поліції.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.