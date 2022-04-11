Розгром 72-ї бригади РФ під Бахмутом: ЗСУ знищили дві роти та звільнили частину території України — Білецький

Бійці 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ під час наступальних дій під Бахмутом Донецької області розгромили підрозділи 72-ї окремої мотострілецької бригади РФ, звільнили частину території України та взяли в полон окупантів.
Про це повідомив командир тактичної групи Азов, яка входить до 3-ї ОШБр, Андрій Білецький.
За його словами, фактично повністю знищено 6-ту і 8-му роти російської 72-ї бригади.
«Розбита бригадна розвідка, знищена значна кількість бойових броньованих машин, захоплена значна кількість полонених. Наступальні дії велися в смузі ширино 3 км і глибиною 2 км 600 метрів. Вся дана територія повністю звільнена від російських окупаційних військ», — заявив Білецький.
Також великі втрати поніс 3-й штурмовий загін ПВК Вагнера.
Першим 9 травня про втечу 72-ї ОМБр ЗС РФ з-під Бахмута та «500 трупів» російських окупантів заявив ватажок «вагнерівців» Євгеній Пригожин. Пізніше 3-я ОШБр ЗСУ це підтвердила.
За даними українських військових, за дві доби штурмовики у складі тактичної групи Азов ліквідували 64 окупантів, 87 — перебувають «на півдорозі до загибелі» та ще п’ятьох противників взяли в полон.
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