За матеріалами ДБР перед судом постане експодатківець з Буковини, який за хабарі «закривав» питання перевірок комерсантів

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно колишнього головного державного інспектора управління Держподаткової служби у Чернівецькій області, який обвинувачується в хабарництві.Обвинувальний акт направлено до суду.Встановлено, що податківець систематично брав кошти з підприємців за позитивне проходження податкових перевірок. Працівники ДБР викрили посадовця під час отримання 2 тис. доларів США від директора підприємства з продажу будівельних матеріалів.Одна зі структур комерсанта перебувала у стані припинення діяльності (ліквідації). Але податківець запевнив власника, що зможе за гроші швидко розв'язати питання документального оформлення закриття компанії.17 лютого 2023 року правоохоронці затримали податківця «на гарячому» після одержання 2 тис. доларів США. Того ж дня йому повідомили про підозру. Суд обрав чиновнику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави, наразі він звільнений з органів ДПС.Фігурант обвинувачується в одержанні службовою особою неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 368 КК України).Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 4 років.Процесуальне керівництво здійснює Чернівецька обласна прокуратура.