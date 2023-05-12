Рівне:

Створення та просування сайтів

За матеріалами ДБР перед судом постане експодатківець з Буковини, який за хабарі «закривав» питання перевірок комерсантів

Новини регіону / Чернівецька область 12-травня, 2023, 08:489 prov 0
Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно колишнього головного державного інспектора управління Держподаткової служби у Чернівецькій області, який обвинувачується в хабарництві.
Обвинувальний акт направлено до суду.
Встановлено, що податківець систематично брав кошти з підприємців за позитивне проходження податкових перевірок. Працівники ДБР викрили посадовця під час отримання 2 тис. доларів США від директора підприємства з продажу будівельних матеріалів.
Одна зі структур комерсанта перебувала у стані припинення діяльності (ліквідації). Але податківець запевнив власника, що зможе за гроші швидко розв'язати питання документального оформлення закриття компанії.
17 лютого 2023 року правоохоронці затримали податківця «на гарячому» після одержання 2 тис. доларів США. Того ж дня йому повідомили про підозру. Суд обрав чиновнику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави, наразі він звільнений з органів ДПС.
Фігурант обвинувачується в одержанні службовою особою неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 368 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 4 років.
Процесуальне керівництво здійснює Чернівецька обласна прокуратура.
Джерело.
Схожі новини
На Буковині СБУ викрила на хабарі одного з керівників Держслужби з лікарських засобів та контролю за наркотиками
ВСІ НОВИНИ ПО ОБЛАСТЯХ / Чернівецька область

На Буковині СБУ викрила на хабарі одного з керівників Держслужби з лікарських засобів та контролю за наркотиками

На Львівщині судитимуть директора держпідприємства – вимагав 1 млн грн хабаря
Новини регіону / Львівська область

На Львівщині судитимуть директора держпідприємства – вимагав 1 млн грн хабаря

30 тис грн за документацію на генератори – на хабарі викрили посадовця Рівнестандартметрології
Рівненська область / Новини регіону

30 тис грн за документацію на генератори – на хабарі викрили посадовця Рівнестандартметрології

Перед судом постане поліцейський, якого викрили на хабарі
Рівненська область / Новини регіону

Перед судом постане поліцейський, якого викрили на хабарі

Посадовець попався на хабарі
Рівненська область / Новини регіону

Посадовець попався на хабарі

Сайт безкоштовних оголошень Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Вгору