Стовідсотковий результат: ППО знищила всі 36 "Шахедів", запущених Росією

У ніч на 25 травня 2023 року ворог атакував Україну ударними дронами іранського виробництва «Shahed».Загалом, зафіксовано пуски 36 баражуючих боєприпасів з північного та південного напрямків.Імовірно, ворог мав на меті атакувати критичну інфраструктуру та військові об’єкти в західних регіонах держави.До відбиття атаки залучено підрозділи зенітних ракетних військ, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи у зонах відповідальності повітряного командування «Південь», повітряного командування «Центр», повітряного командування «Захід» та протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України!Спільними зусиллями усі 36 «шахедів» знищено!Слава Україні!