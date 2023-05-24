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Стовідсотковий результат: ППО знищила всі 36 "Шахедів", запущених Росією

Головна / Війна з московитами / Актуально 25-травня, 2023, 08:139 prov 8
У ніч на 25 травня 2023 року ворог атакував Україну ударними дронами іранського виробництва «Shahed».
Загалом, зафіксовано пуски 36 баражуючих боєприпасів з північного та південного напрямків.
Імовірно, ворог мав на меті атакувати критичну інфраструктуру та військові об’єкти в західних регіонах держави.
До відбиття атаки залучено підрозділи зенітних ракетних військ, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи у зонах відповідальності повітряного командування «Південь», повітряного командування «Центр», повітряного командування «Захід» та протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України!
Спільними зусиллями усі 36 «шахедів» знищено!
?? Слава Україні!


Генеральний штаб ЗСУ.
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