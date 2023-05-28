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На Тернопільщині судитимуть групу осіб, які вимагали у приватного підприємця пів мільйона гривень неіснуючого боргу

Новини регіону / Тернопільська область 29-травня, 2023, 14:389 prov 0
Упродовж тривалого часу зловмисники безпідставно вимагали у приватного підприємця гроші та погрожували йому фізичною розправою у разі несплати коштів. Чотирьом обвинуваченим може загрожувати до 12 років позбавлення волі.
У ході досудового розслідування було встановлено, що 45-річний житель Тернополя вирішив «вибити» неіснуючий борг у приватного підприємця. До справи залучив трьох своїх знайомих. Шляхом погроз вони вимагали у потерпілого спочатку майже 500 тисяч гривень. Згодом їхні «апетити зросли» до мільйона гривень.
Свої вимоги зловмисники висували при кожній телефонній розмові та зустрічі з підприємцем. Від словесних погроз перейшли до фізичної розправи – нанесли чоловіку тілесні ушкодження. Фігуранти також залякували родичів бізнесмена та погрожували їм у разі ненадання коштів.
Побоюючись за своє життя та рідних, потерпілий звернувся за допомогою до правоохоронців. Спецоперацію із припинення діяльності злочинної групи провели співробітники управління Служби безпеки Тернопільщини спільно з поліцейськими.
Під час санкціонованих обшуків у трьох вимагачів виявлено зброю: два пістолети та набої.
Фігурантам повідомлено підозри у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 (вимагання) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України.
Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснювала Тернопільська окружна прокуратура. Наразі слідчі Головного управління Нацполіції області завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду.
Відділ комунікації поліції Тернопільської області.
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