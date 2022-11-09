Вимагання 7 000 грн неіснуючого боргу з погрозами – двом бердичівлянам повідомлено про підозру

За процесуального керівництва прокурорів Житомирської обласної прокуратури, на підставі зібраних слідством доказів, двом місцевим жителям повідомлено про підозру у вимаганні чужого майна, вчиненого із застосуванням погроз насильства над потерпілим, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 189 КК України).
Слідством установлено, що неодноразово судимий 56-річний житель Бердичева, за попередньою змовою із своїм знайомим, також раніше судимим, маючи на меті корисливі мотиви, вимагали у місцевого жителя вигаданий ними, але насправді неіснуючий борг.
Так, підозрювані, неодноразово зустрічаючи потерпілого у місті, висловлювали вимогу передати їм нібито борг на суму 7 000 грн. При цьому чоловіка залякували, що у разі невиконання їхньої рішучої вимоги – вчинять над ним насильство. Для пришвидшення «процесу» вимагачі встановили кінцеву дату «розрахунку».
Однак 09.11.2022, під час одержання зазначеної суми, були затримані правоохоронцями у порядку ст. 208 КПК України.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.
Викрито злочин за процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури, Управлінням стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції України та Головним управлінням поліції в області, яке проводить досудове розслідування.
Санкцією зазначеної статті передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.