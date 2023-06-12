У Вільнюсі під час саміту НАТО вивісять тисячі прапорів України

Муніципалітет Вільнюса, столиці Литви, долучився до ініціативи підтримки вступу України до НАТО. Так, з 7 до 11 липня в столиці Литви вивісять понад 30 тисяч українських прапорів.
Про це повідомляє LRT.
«Ми активно підтримуємо Україну від початку війни та хочемо, щоб нашу підтримку було видно і під час саміту НАТО. Ми розуміємо масштаб і важливість цієї зустрічі в контексті світових політичних подій, а також усвідомлюємо можливість звернути ще більше уваги світу на становище в Україні та на її бажання стати членом альянсу», – сказав мер Вільнюса Валдас Бенкунскас.
За даними муніципалітету, у Вільнюсі вивісять щонайменше 33 тисячі українських прапорів. Ця кількість символічна, оскільки Україна могла б стати 33-им членом НАТО. Мер закликав жителів і адміністраторів багатоквартирних будинків долучитися до акції – організатори ініціативи подбають про все необхідне.
Нагадаємо, що саміт НАТО у Вільнюсі відбудеться 11-12 липня.
Раніше Володимир Зеленський озвучив умову своєї участі у липневому саміті НАТО.
Також державний секретар США Ентоні Блінкен анонсував виділення «потужного пакету підтримки» для України на саміті НАТО.